Der FC Aarau schafft den Pflichtsieg gegen den Aufsteiger und gewinnt dank eines Freistoss-Treffers von Varol Tasar und Nikola Gjorgjevs Tor in der Nachspielzeit mit 2:0. Gegen die Tessiner, die Mitte der zweiten Halbzeit nach zwei roten Karten in doppelter Unterzahl spielen müssen, fehlt es aber an Ideen und Tempo.