Challenge League Später Schock: Der FC Aarau verliert gegen Lausanne-Ouchy nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit 2:3 Der FC Aarau bezieht die wohl bitterste Niederlage in dieser Saison. Nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit verliert er das Heimspiel gegen Lausanne-Ouchy 2:3. Andrin Hunziker hat zuvor das Spiel nach der Pause mit einem Doppelschlag gewendet. Die eingewechselten Liridon Mulaj und Nathan Garcia sorgten für die späte Entscheidung für Ouchy.

Grosse Enttäuschung beim FC Aarau: Er kassiert in der Nachspielzeit zwei Tore und verliert gegen Lausanne-Ouchy 2:3. Marc Schumacher / freshfocus

Man könnte denken, man hätte in dieser Saison beim FC Aarau schon (zu) viel erlebt an Enttäuschungen. Doch das Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy setzte nochmals eine neue Messlatte. 2:1 führte der FC Aarau nach einem Doppelschlag von Andrin Hunziker, der nach der Pause mit zwei Kopfbällen erfolgreich war (52./64.). Doch als die Nachspielzeit begann, brach das Unheil über den FCA herein. Zunächst wurde eine Freistossflanke zu kurz abgewehrt, worauf Liridon Mulaj mit einer Direktabnahme aus zehn Metern zum Ausgleich traf.

Und in der 95. Minute wurden die Aarauer nach einem eigenen Freistoss ausgekontert. Am Ende stand Nathan Garcia alleine vor dem leeren Tor und lenkte den Ball zur Aarauer Niederlage ins Netz. Der FC Aarau hatte nach dem Schock des späten Ausgleich alles versucht, um die Partie doch noch zu gewinnen. Zu viel, muss man am Ende sagen. In der 95. Minute beim Stande von 2:2 das entscheidende Gegentor einzufangen, kommt der fussballerischen Höchststrafe gleich.

Trotzdem: Der Sieg der Waadtländer, die schon im Herbst beim 3:3 auf dem Brügglifeld drei Tore erzielt hatten, war am Ende zumindest nicht unverdient. Sie waren vor der Pause das bessere Team und führten folgerichtig nach den ersten 45 Minuten 1:0. Das Tor schoss Zachary Hadji schon in der zwölften Minute. Es ähnelte in Entstehung und Abschluss dem späten Siegestor. Ouchy fand im Mittelfeld zu viel Platz vor, und am Ende einer Kombination über vier Stationen brauchte der Torschütze nur noch einzuschieben.

Aarau besser nach Smiljanics Doppel-Wechsel

Der zu Beginn lethargische und zaghafte Auftritt der Aarauer besserte sich nach der Pause schlagartig. Trainer Boris Smiljanic hatte mit den Einwechslungen von Imran Bunjaku und Milot Avdyli (für Silvan Schwegler und Nuno da Silva) den richtigen Riecher. Er passte dabei das System von einem 4-3-1-2 auf ein 4-1-4-1 an. Das Spiel des FCA wurde variabler - und gefährlicher. Einen ersten Abschluss von Nikola Gjorgjev konnte Ouchys Keeper Niklas Steffen noch problemlos behändigen.

Doch dann kam der grosse Auftritt von Hunziker. Der 20-jährige Leihspieler des FC Basel ersetzte den gesperrten Shkelqim Vladi. Und wie er das tat. In der 52. Minute erreichte er die Flanke von Arijan Qollaku mit dem Kopf vor Steffen und glich aus. Und zwölf Minuten später war er wieder zur Stelle, um den Corner von Nikola Gjorgjev zur Führung ins Tor zu lenken. Hunziker stand erstmals seit dem 19. Oktober in der Startformation. Trotz der späten Enttäuschung, und obwohl seine Tore am Ende keine Punkte einbrachten, hat er sich für weitere Einsätze empfohlen. Zumal Varol Tasar im nächsten Spiel gesperrt sein wird.

Andrin Hunziker trifft mit dem Kopf zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Marc Schumacher / freshfocus

Die Führung verteidigte Aarau in der letzten halben Stunde zunächst mehr oder weniger problemlos. Die Defensive bekam die schnellen Ouchy-Stürmer um den starken Okou nach der Pause besser in den Griff. Bis zur 90. Minute hatte Ouchy keine richtig gute Ausgleichschance. Der fünfte Heimsieg im sechsten Heimspiel unter Smiljanic schien Tatsache.

Doch dann wurden die Aarauer von einer anderen Tatsache eingeholt: Ein Spiel dauert eben länger als 90 Minuten. Und so standen sie am Ende mit leeren Händen da. Mit einem Rückstand von nun nur schon acht Punkten auf den Tabellenvierten Lausanne-Ouchy.