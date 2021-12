Challenge League So wird der FC Aarau Wintermeister - und: Darum gilt im Brügglifeld ab sofort 2G Im letzten Spiel des Jahres (20.30 Uhr, im AZ-Liveticker) spielen die Aarauer im Brügglifeld gegen Xamax, also jenen Gegner, gegen den sie im August eine empfindliche 2:4-Niederlage kassierten. Nun braucht der FCA seinerseits einen hohen Sieg, um als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen. Zudem stellt sich die Frage: Wie viele Eintrittstickets kostet den FC Aarau die freiwillige 2G-Regel?

Man glaubt es kaum – die Aarauer haben die beste Abwehr der Liga! Mit 20 Gegentore nach 17 Spieltagen teilen sie sich die Auszeichnung mit Stade Lausanne-Ouchy. Zur Erinnerung: In den zwei Saisons zuvor war der FCA mit 59 bzw. 80 Gegentoren noch die Schiessbude der Challenge League.

Die neue defensive Stabilität ist die Basis dafür, dass Aarau zum Ende der Vorrunde im Aufstiegsrennen vorne mitmischt. Und zuletzt hat sich mit je zwei Toren pro Partie auch die zwischenzeitliche Offensivbaisse wieder gelegt.

Die Aarauer bejubeln den Auswärtssieg Anfang dieser Woche in Kriens - gelingt ihnen gegen Xamax der dritte Erfolg in Serie? Es wäre eine Saisonpremiere.

Um gar als Wintermeister den Jahreswechsel zu begehen, braucht es heute gegen Xamax einen Sieg mit vier Toren Differenz und am Sonntag ein Unentschieden im Spitzenspiel zwischen Winterthur und Vaduz. Zum bislang letzten Mal als Tabellenführer überwintern konnte der FC Aarau in der Saison 2012/13 unter Trainer René Weiler - am Ende gelang der umjubelte Aufstieg in die Super League.

Gegen Xamax haben die Aarauer noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen: Mit 2:0 und nach einer Vorführung der Neuenburger in dessen Heimstadion gingen sie im August in die Halbzeitpause, nur noch hinter der Höhe des Sieges stand ein Fragezeichen. Doch dann folgte ein unerklärlicher Einbruch mit vier Gegentoren innert 20 Minuten, unter anderem steuerte der Ex-Aarauer Mats Hammerich einen Treffer gegen seine früheren Teamkollegen bei - am Ende gewann Xamax mit 4:2. Heisst: Ein Fünftel der bisher 20 Gegentreffer kassierte Aarau in der zweiten Halbzeit des Hinspiels in Neuenburg.

Neben der Wiedergutmachung des Hinspiels und der Chance auf den Wintermeister-Titel gibt es noch einen dritten Motivationsfaktor für die FCA-Spieler: Mit einem Heimsieg gegen Xamax würden sie zum ersten Mal in dieser Saison drei Partien in Folge gewinnen.

Trainer Stephan Keller muss gegen Xamax auf den gesperrten Jérôme Thiesson verzichten, für den Raoul Giger in die Startelf zurückkehren dürfte. Noch offen, aber unwahrscheinlich waren am Vortag des Spiels die Einsätze von Bastien Conus, Olivier Jäckle und Marco Aratore (alle gesundheitlich angeschlagen).

2G-Regel sorgt für kontroverse Diskussionen

Hinweis für Matchbesucher: Im Brügglifeld gilt ab sofort die 2G-Regel – nur geimpfte und genesene Personen dürfen ins Stadion. Die freiwillige Verschärfung der Corona-Massnahmen (theoretisch wäre 3G erlaubt) hat einen nachvollziehbaren Grund: Bei 3G müssten Matchbesucherinnen und -besucher Getränke und Wurst im Sitzen konsumieren, dazu würde eine permanente Maskenpflicht gelten.

Um diese Regeln durchzusetzen und zu kontrollieren, wäre ein immenser personeller und finanzieller Aufwand seitens FCA nötig. Mehr noch: Die Konsumation im Sitzen wäre kaum durchsetzbar. Im Bereich der Hardcore-Fans etwa sind die Schalensitze bereits wieder abmontiert, diese müssten also im Sitzen auf der steinernen Stehrampe ihr Bier trinken - unvorstellbar. Und von den restlichen Zuschauern auf der Gegengerade haben bei den aktuellen Wetterverhältnissen wohl die wenigsten Lust, auf den nassen oder gar vereisten Sitzschalen Platz zu nehmen. Kurz gesagt: Bei 3G hätte der FCA die Verpflegungsstände schliessen müssen, was keine Option war.

Dank 2G gibt es im Brügglifeld keine Maskenpflicht und die Konsumation ist auch im Stehen erlaubt.

Die 2G-Regel im Brügglifeld wird in Fankreisen kontrovers diskutiert - Kritiker verweisen auf die Impfdurchbrüche und dass damit eine Scheinsicherheit suggeriert werde. Wie viele Zuschauer die Massnahme kosten wird, ist schwer abschätzbar. Ein Richtwert dürften die rund 200 Zertifikate sein, die eine vom FCA aufgebotene Dienstleisterin jeweils vor Heimspielen ausstellte, als vor dem Stadion noch Gratistests angeboten wurden.

Auf FCA-Seite bedauert man, den kleinen Teil Fans, die 2G nicht erfüllen, ausschliessen zu müssen. Gleichzeitig ist man froh, allen anderen ein einigermassen normales Stadionfeeling ermöglichen zu können. Ob 2G auch beim Rückrundenstart Ende Januar noch gilt, ist noch nicht entschieden.