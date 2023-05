Challenge League Sieg beim Angstgegner: Valon Fazliu schiesst Aarau in Vaduz zum 1:0-Erfolg und an die Spitzenplätze heran Im vierten Anlauf in dieser Saison ist es doch noch gelungen: Der FC Aarau schlägt seinen Angstgegner Vaduz erstmals und liegt dank des 1:0-Sieges in Liechtenstein nur noch einen Punkt hinter dem Barrageplatz 3. Für die Entscheidung war Valon Fazliu nach einem Konter in der 64. Minute besorgt.

Nuno da Silva (rechts) leitete den entscheidenden Konter zum Aarauer Siegestor ein. Michael Zanghellini/Freshfocus / freshfocus

Der FC Vaduz hatte in der Vorwoche mit dem Unentschieden gegen Thun den Klassenerhalt sichergestellt. Am kommenden Mittwoch spielt er ausserdem im liechtensteinischen Cupfinal gegen Balzers. Da geht es um nichts weniger als die Teilnahme am nächstjährigen Europacup. Trotzdem schenkte Vaduz dem FC Aarau nichts. Die Liechtensteiner präsentierten sich offensiver als erwartet und hatten am Ende mehr Torschüsse (22:15), mehr Corner (12:6) und mehr Ballbesitz (52:48) als die Aarauer.

Doch die Punkte holte am Ende der FCA. Und das war nicht unverdient, weil er sich im Rheinpark ein Chancenplus erspielte. Schon in der ersten Halbzeit hätte Aarau bei Grosschancen durch Fazliu, der schon nach 30 Sekunden den Aussenpfosten traf, Andrin Hunziker (15.) sowie zweimal Shkelqim Vladi (21./33.) in Führung gehen müssen. Diesen Topchancen hatte Vaduz zwar eine Mehrzahl an Abschlüssen entgegenzusetzen, aber zu einer richtigen Parade wurde Aaraus Torhüter Simon Enzler nicht gezwungen.

Das Tor fiel dann in der 64. Minute entsprechend für Aarau. Nuno da Silva lancierte einen Konter und bediente Fazliu, der im zweiten Anlauf mit einem Schuss mit dem linken Aussenrist zum 1:0 traf. Es war der zwölfte Saisontreffer des Offensivspielers. Fazliu hatte schon vor zwei Wochen das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg in Bellinzona erzielt.

Der FC Aarau hat nun fünf der letzten sechs Spiele gewonnen, in dieser Phase 16 von 18 Punkten gewonnen und ist nun ganz dicht an Platz drei dran. Nur noch einen Zähler liegt er hinter dem FC Wil. Am nächsten Freitag, in der drittletzten Runde, spielt Aarau zu Hause gegen Schaffhausen.