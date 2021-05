Challenge League Oberster Ligarichter hat ein Einsehen und annulliert Sperre gegen FCA-Trainer Stephan Keller In erster Instanz wurde er zum Zuschauen verdonnert, nun muss er "nur" noch eine Busse zahlen: Damit ist die Balljungen-Affäre für Stephan Keller und den FCA abgeschlossen.

Darf den FCA am letzten Spieltag coachen: Stephan Keller Marc Schumacher / freshfocus

So überraschend wie die erstinstanzliche Sperre ist das Urteil des obersten Ligarichters nach dem Rekurs des FC Aarau: Die Spielsperre gegen Trainer Stephan Keller wird umgewandelt in eine Busse in der Höhe von 2000 Franken.

Damit steht fest: Stephan Keller darf den FC Aarau am Donnerstagabend im alles entscheidenden Barrage-Final gegen Stade Lausanne-Ouchy coachen. Aarau muss gewinnen, gleichzeitig muss Thun in Wil verlieren - nur dann gelingt die Qualifikation für die Aufstiegsspiele.