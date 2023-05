Weil Vaduz Schützenhilfe leistet: Der FC Aarau hat trotz Remis in Yverdon noch eine kleine Chance auf die Barrage

Wahnsinn in der Challenge League: Der FC Aarau kommt gegen ein starkes Yverdon nicht über ein Unentschieden heraus. Weil Lausanne-Ouchy in letzter Sekunde jedoch den Ausgleich kassiert, ist am letzten Spieltag noch der Sprung auf den Barrageplatz möglich für die Aarauer. Dafür muss der FCA gegen Lausanne gewinnen - und Ouchy muss sich parallel einen Ausrutscher gegen Bellinzona leisten und Wil darf gegen Yverdon nicht gewinnen.