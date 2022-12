Challenge League Mit den Attributen eines Aufsteigers: Der FC Aarau ist nach dem 2:0 in Schaffhausen in der Spitzengruppe angekommen Der FC Aarau ist erstmals seit der noch wenig aussagekräftigen Tabelle nach zwei Runden den eigenen Ansprüchen entsprechend in den Top 3 der Challenge League klassiert. Beim 2:0-Auswärtssieg in Schaffhausen am Freitag zeigte er Attribute, die zu einem Aufstiegsanwärter passen.

Bastien Conus (rechts) und Andrin Hunziker nach dem Aarauer Führungstor in Schaffhausen. Marc Schumacher / freshfocus

Als die Saison noch sehr jung, die Auftritte der Aarauer holprig und die Rangierung hinter den Erwartungen war, pflegte Trainer Stephan Keller jeweils zu sagen: «Auf die Tabelle sollte man erst nach acht bis zehn Spielen ein erstes Mal schauen. Erst dann bekommt sie Konturen.» Nun, nach der 8. Runde, ist also der Zeitpunkt gekommen, sich ein Bild zu machen von dieser Challenge League. Und siehe da. Der FC Aarau steht da, wo er gemäss eigener Zielsetzung auch am Ende stehen will: Auf einem Platz, der mindestens zur Aufstiegsbarrage berechtigt.

Man könnte auch sagen, er stehe da, wo er von der Qualität her hingehört. So zumindest beurteilte es am Freitag Schaffhausens Trainer Hakan Yakin. «Aarau ist die stärkste Mannschaft der Liga.» Klar, Yakins Aussage war auch als Selbstschutz zu begreifen, schliesslich hatte sein Team eben gegen den FCA verdient verloren. Doch die Aarauer zeigten in Schaffhausen tatsächlich eine Leistung, die von Reife und Qualität zeugte. Der FC Aarau spielte mit den Attributen eines Aufsteigers. Vor der dreiwöchigen Meisterschaftspause spricht einiges für den FCA.

Die offensive Leichtigkeit

Topskorer Shkelqim Vladi und seine Kollegen kommen häufig zum Abschluss. (Thun, 05.08.2022) Urs Lindt / freshfocus

Die Statistik untermauert den Eindruck, wonach der FC Aarau scheinbar leicht und überdurchschnittlich häufig zu Abschlüssen kommt. Vor der 8. Runde war er mit 101 Torschüssen die Nummer 3 der Liga. In Schaffhausen kamen 15 weitere Abschlüsse dazu, was über dem eigenen Durchschnitt lag. In den letzten vier Runden hatte Aarau in drei Spielen mehr Schüsse als der Gegner. Paradoxerweise war dies einzig in Bellinzona nicht der Fall, dort also, wo der FCA gleich 4:0 gewann. Erstaunlich ist auch, wie früh in einem Spiel die Aarauer gefährlich werden. In Schaffhausen kamen sie nach nicht einmal zwei Minuten zum ersten Abschluss, eine Woche zuvor gegen Wil standen die ersten zwei Chancen schon nach drei Minuten zu Buche. Und: In fünf von acht Spielen erzielte Aarau das 1:0 bereits in der ersten halben Stunde, zuletzt vier Mal in Folge.

Die gute Bank

2 Tore, 1 Assist, 1 Penalty herausgeholt: Andrin Hunziker war bisher Aaraus Super-Joker. Martin Meienberger / freshfocus

Der Sturm entscheidet Spiele, die Abwehr Meisterschaften. Doch in einem Marathon über 36 Spiele ist ein breites Kader ebenso wichtig wie eine solide Defensive und treffsichere Angreifer. Aarau hat dieses breite Kader. Es genügt ein Blick auf die Ersatzbank. Nur wenige Konkurrenten könnten es sich erlauben, Spieler wie Imran Bunjaku, Alexander Cvetkovic, Shkelzen Gashi oder Varol Tasar auf die Bank zu setzen. Kommt hinzu, dass die Einwechselspieler regelmässig entscheidend eingreifen. Das Wechselspiel eröffnet Keller jeweils nach rund einer Stunde. In den letzten 30 Minuten erzielte Aarau in dieser Saison bisher neun Treffer. An acht davon war ein Einwechselspieler beteiligt, sei es als Torschütze (Hunziker 2, Tasar), sei es mit einem Assist (Almeida, Hunziker, Schwegler), oder indem er einen Penalty herausholte (Hunziker, Avdyli). In Schaffhausen war etwa das 2:0 eine Co-Produktion von Tasar und Silvan Schwegler. Letzterer gab den Assist nur 20 Sekunden nach seiner Einwechslung.

Kaum Verletzte

Nuno da Silva, Shkelqim Vladi, Valon Fazliu, Bastien Conus, Allen Njie (von rechts) und Nikola Gjorgjev (verdeckt/Zweiter von links) sind sechs von acht Spieler, die in jeder Partie begannen. (Neuenburg, 22.07.2022) Urs Lindt / freshfocus

Die Aarauer Bank ist so gut bestückt, weil Keller bisher fast immer aus dem Vollen schöpfen konnte. Erst zweimal musste er auf einen Spieler wegen einer Verletzung verzichten. Bunjaku fehlte in Neuenburg (2. Runde), Arijan Qollaku in Bellinzona (5. Runde). Offenbar leistet die medizinische Abteilung hervorragende Arbeit, und dosiert das Trainerteam die Belastung unter der Woche optimal. So war es möglich, dass Keller acht Spieler in allen Partien von Beginn weg einsetzen konnte (Enzler, Kronig, da Silva, Njie, Conus, Gjorgjev, Fazliu, Vladi), zwei standen sechs Mal in der Startformation (Jäckle, Eberhard). In Schaffhausen fehlten nur Noël Wetz, Ivo Candé und Mickaël Almeida - sie waren überzählig.

Keine Abhängigkeit mehr von Topskorer Vladi

Marco Thaler, Jan Kronig und Bastien Conus (von links): Drei gelernte Verteidiger erzielten drei der letzten vier Aarauer Tore. Marc Schumacher / freshfocus

In den ersten Spielen hielt Topskorer Shkelqim Vladi den FC Aarau (offensiv) mit seinen acht Toren am Leben. In den letzten beiden Partien aber ging er leer aus, und doch holte Aarau gegen Wil und Schaffhausen das Punktemaximum. Weil eben andere in die Bresche sprangen. Gegen Wil trafen die Verteidiger Jan Kronig und Marco Thaler, gegen Schaffhausen schoss der gelernte Aussenverteidiger Bastien Conus das wegweisende 1:0. Für Kronig war es der erste Treffer nach fast einem Jahr, für Thaler nach sogar fast sechs Jahren, und Conus war erst zum zweiten Mal für Aarau erfolgreich. Nach acht Runden liessen sich schon 13 verschiedene Spieler mindestens einen Skorerpunkt gutschreiben.

Das Wettkampfglück

In Schaffhausen blieb Torhüter Simon Enzler zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Martin Meienberger / freshfocus

Im Heimspiel gegen Lausanne-Sport erzielte der Gegner mit dem ersten Torschuss das 1:0. In Thun musste der FCA in der Nachspielzeit nach einem unnötigen Foul mittels Penalty den Ausgleich hinnehmen. Gegen Lausanne-Ouchy hatte der Gegner deutlich weniger Abschlüsse - und erzielte trotzdem drei Tore. Gegen Wil fing der FCA während einer zehnminütigen, schwächeren Phase gleich ein Tor ein. In Schaffhausen siegte er zwar verdient, doch es gab auch Momente, in denen das Spiel auf die andere Seite hätten kippen können. Vor Aaraus Führung etwa kam Schaffhausen einem Tor zwei Mal bedrohlich nahe. Und kurz vor der Pause gestand die FCA-Defensive dem Gegner eine grosse Ausgleichschance zu. Doch diesmal blieb, erst zum zweiten Mal in dieser Saison, die Null stehen.