Challenge League Leihweise aus Basel: FC Aarau verpflichtet gross gewachsenes Sturmtalent Der FC Aarau verstärkt sich rund einen Monat vor Transferschluss noch einmal im Angriff. Bis zum Ende der Saison wird der 19-jährige FCB-Stürmer Andrin Hunziker für die Aarauer auflaufen.

Andrin Hunziker spielte fünf Mal für den FC Basel in der Super League. Claudio Thoma / Freshfocus

Der FC Aarau hat rund einen Monat vor Schliessung der Wechselperiode (31. August) noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert. Vom FC Basel kommt Mittelstürmer Andrin Hunziker leihweise bis zum Ende der Saison.

Hunziker ist 19 Jahre alt und 1,90 Meter gross. In der Saison 2020/2021 erzielte er für die Basler U18-Auswahl 21 Tore in zwölf Spielen und trainierte fortan regelmässig mit der 1. Mannschaft mit. Auch zu ersten Einsätzen in der Super League (fünf insgesamt) kam der in Therwil geborene Hunziker in den vergangenen beiden Jahren.

Für die U21-Mannschaft des FCB bestritt er letzte Saison 22 Partien (sieben Tore) in der Promotion League. In Aarau soll der frühere Nachwuchsinternationale (U16/U17) verstärkt Spielzeit bei einem Profiteam erhalten. Er erhält die Rückennummer 27.

«Andrin Hunziker ist ein junger, talentierter Stürmer», lässt sich FCA-Sportchef Sandro Burki in einer Mitteilung vom Dienstagabend zitieren. «Mit ihm erhalten wir noch mehr Möglichkeiten im Angriff.»