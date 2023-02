Challenge League «Lasse keine negativen Gedanken zu»: FCA-Trainer Smiljanic schwört vor Bellinzona-Match auf den Lohn harter Arbeit Am Sonntag (ab 14.15 Uhr im AZ-Liveticker) empfängt der FC Aarau den Aufsteiger aus Bellinzona. Gegen den Tabellenachten soll sich die gute Trainingswoche endlich auch im Resultat niederschlagen.

Im ersten Saisonduell im vergangenen August glänzte Shkelqim Vladi (rechts) mit drei Toren gegen die AC Bellinzona. Wiederholt er sein Kunststück am Sonntag? Martin Meienberger/Freshfocus

Es kracht im Stadion Brügglifeld. Schusstraining ist angesagt, und immer wieder donnert ein Spieler einen Ball an die Querlatte. Mittelfeldmann Nuno da Silva gelingt ein besonders hübsches Kunststück, als sich sein Versuch mithilfe des Innenpfostens ins Tor senkt. Die Szene wird von Goalietrainer Flamur Tahiraj mit wildem Applaus bedacht.

Die Stimmung ist gut an diesem Freitag, zwei Tage vor dem Heimspiel gegen die AC Bellinzona (ab 14.15 Uhr im AZ-Liveticker). Auch wenn das Spiel vor Wochenfrist in Schaffhausen (2:2) ergebnistechnisch erneut nicht nach Wunsch verlaufen war und der FC Aarau nun seit drei Spielen ohne Sieg geblieben ist. «Ich habe den Jungs gesagt, dass ich keine negativen Gedanken zulasse», meinte Boris Smiljanic nach der Trainingseinheit. Er wähnt seine Mannschaft weiter auf dem richtigen Weg, ist überzeugt, dass die Arbeit aus der Trainingswoche sich schon bald auch im Resultat am Spieltag spiegeln wird. «Früher oder später wird das so sein.»

Nun ja, in der derzeitigen Lage dürfen sich die Aarauer ein «später» nicht mehr erlauben. Durch das 2:2 in Schaffhausen ist der FC Aarau tabellarisch keinen Schritt weiter gekommen, der Rückstand auf die Plätze eins bis drei ist noch immer schier uneinholbar gross. Das einzige wirksame Gegenmittel, um die Hoffnung zu wahren, ist es, Siege aneinanderzureihen.

In Bellinzona ist schon der dritte Trainer in dieser Saison am Werk

Es wäre demnach förderlich, gegen Bellinzona drei Punkte zu ergattern. Im Brügglifeld wird der Tabellenachte zu Gast sein, ein Gegner, der im dritten Vergleich mit Aarau in dieser Saison bereits mit dem dritten Cheftrainer an der Seitenlinie antritt. Derzeit darf sich der Italiener Stefano Maccoppi daran versuchen, den Ansprüchen des ungeduldigen Besitzers Pablo Bentancur zu genügen. Vor ihm sind an dieser Aufgabe schon David Sesa und Baldo Ranieri gescheitert.

Im Oktober verlor der FC Aarau in einer ereignisarmen Partie 0:1 gegen die Tessiner. Es war Stephan Kellers drittletzter Auftritt als FCA-Cheftrainer. Marc Schumacher/Freshfocus

Gegen die wankelmütigen Tessiner glückte den Aarauern kurz nach dem Saisonauftakt ein überzeugender 4:0-Sieg, zu Hause setzte es im Herbst eine 0:1-Niederlage. In die Rückrunde ist die AC Bellinzona miserabel gestartet und hat ohne eigenen Torerfolg dreifach verloren, doch am letzten Spieltag trotzte die Mannschaft dem Aufstiegsaspiranten Lausanne-Sport immerhin ein 1:1 ab.

FCA-Trainer Smiljanic erwartet einen destruktiven, tief stehenden Kontrahenten, der vorzugsweise mit langen Bällen operiert. Bellinzona wird also keinen sonnigen Fussball spielen, keinen fürs Gemüt, keinen fürs Herz. Den muss am Sonntag schon der FC Aarau selbst liefern.