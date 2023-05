Aus der Traum von der Super League: Der FC Aarau bleibt ein weiteres Jahr in der Challenge League. In der letzten Runde hatte er nie eine Chance, noch auf den Barrageplatz vorzurücken. Konkurrent Ouchy führte im Parallelspiel gegen Bellinzona früh und gewann letztlich 6:0. Aarau kämpfte sich gegen Lausanne-Sport nach einem Horror-Start und zwei Gegentoren in der ersten Viertelstunde ins Spiel zurück und kam dank den Treffern von Valon Fazliu (45.) und Aleksandar Cvetkovic (77.) noch zum 2:2.