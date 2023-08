Challenge League Kalte Dusche: Der FC Baden geht in Thun unter Klare Sache in Thun: Beim Aufstiegsaspiranten gibt es für den FC Baden nichts zu holen. Das Team von Trainer Michael Winsauer unterliegt deutlich.

Dejan Jakovljevic (Baden, Mitte, Nr. 21) ist nach dem zweiten Thuner Tor bedient. Bild: Urs Lindt, Freshfocus

Es sind noch keine zwei Minuten gespielt, als in Thun ein erstes Mal die Latte zittert. Das Heimteam kommt sehr früh zu guten Möglichkeiten und lässt den Aufsteiger aus Baden spüren, dass es in der Stockhorn Arena keine Geschenke verteilen will.

Nach mehreren guten Möglichkeiten ist es dann Daniel dos Santos, der in der 17. Minute den ersten Treffer des Abends markieren kann. Es ist aber erst der Anfang. Thun lässt Baden, das erst nach einer Stunde zu seinem ersten Torschuss – es ist ein Kopfball von Isufi – kommt, nicht den Hauch einer Chance. Nach einer halben Stunde erhöht Verteidiger Lucien Dähler schon auf zwei Tore Vorsprung und mit dem Pausenpfiff netzt Ex-Super-League-Stürmer Koro Koné zum 3:0 ein.

Thun nimmt den Fuss nie vom Gas

Wer nach der Pause auf eine Badener Steigerung oder wenigstens auf ein Abnehmen der Thuner Offensivbemühungen gehofft hat, wurde enttäuscht. Die Berner Oberländer hatten scheinbar einen Bleifuss und gaben immer weiter Gas. In der 67. respektive der 70. Minute schraubten sie das Skore weiter in die Höhe, Koné zum Zweiten und der eingewechselte Justin Roth stellten auf 5:0.

Den Schlusspunkt setzt schliesslich Roland Ndongo. Nach einem Foul von Isufi darf er zum Elfmeter antreten und erledigt die Aufgabe trocken und souverän.

Telegramm FC Thun – FC Baden 6:0 (3:0) Stockhorn Arena, 2815 Zuschauende, SR Drmic. Tore: 17. Dos Santos 1:0, 31. Dähler 2:0, 45. Koné 3:0, 67. Koné 4:0, 70. Roth 5:0, 83. Ndongo (Foulpenalty) 6:0. FC Thun: Matic; Dähler, Sutter, Bürki, Djacko; Bertone, Janjicic (76. Asani); Sacko (63. Ndongo=, Castroman (63. Roth), Dos Santos (71. Toggenburger); Koné (71. Gutbub). FC Baden: Spycher; Laski, Franek (46. Isufi), Muff; Gloor, Pasche, Cirelli (71. Weber), Jakovljevic, Romano ; Wiskemann, Giampà (61. Brack). Verwarnungen: 72. Brack, 78. Djacko (beide Foul). Bemerkungen: Thun ohne Stucki, Schmidt, Lekaj, Bamert und Tebily, Baden ohne Capone, Alabi, D’Ovidio, Dzonlagic, Gökpinar, Pauli, Schuppisser und Teichmann.