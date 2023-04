Messie-Wohnung Hunderte WC-Rollen, ein halbes Dutzend Handstaubsauger: Herr K. kaufte und kaufte, bis ihm alles über den Kopf wuchs

Djordje Radovanovic aus Unterentfelden bietet Räumungen an. Vor einigen Tagen rückte er ins Zürcher Unterland aus – und entsorgte aus der Wohnung von Herrn K. 6 Tonnen Abfall. Wie entsteht in einem Leben so viel Puff?