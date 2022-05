Das Aufstiegsrennen geht in die heisse Phase: Am Montagabend trifft der FCA auf Stade Lausanne-Ouchy. Mit einem Sieg springen die Aarauer für eine Nacht auf Platz eins. Verfolgen Sie das Spiel aus dem Brügglifeld ab 20.15 Uhr in unserem AZ-Liveticker.