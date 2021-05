Challenge League Gesperrt und doch auf der Bank: Darum darf Stephan Keller den FCA in Thun coachen Im bislang wichtigsten Spiel der Saison am Freitagabend in Thun (ab 20 Uhr im AZ-Liveticker) müssen die drittplatzierten Aarauer nicht auf ihren Trainer verzichten. Das hat einen einfachen Grund.

Stephan Keller (links) darf in Thun seine Mannschaft von der Seitenlinie aus unterstützen. Freshfocus

Gesperrt von der Liga - und doch sitzt Aaraus Stephan Keller am Freitagabend in der Thuner Stockhorn-Arena auf der Trainerbank. Wie das geht? Der FC Aarau hat am Freitagvormittag fristgerecht Rekurs eingelegt gegen das Urteil des Disziplinarrichters, der Keller wegen der Balljungen-Affäre nach dem GC-Spiel für eine Partie sperren will.

Durch die Rekursreinreichung erhält das Urteil aufschiebende Wirkung, bis die nächsthöhere Instanz, der Präsident der Disziplinarkommission, das endgültige Urteil gefällt hat. Heisst: Keller darf den FCA gegen Thun vor Ort coachen. Das zu erreichen, war auch der Hintergedanke bei der Rekurseinreichung: Im bis dato wichtigsten Spiel der Saison auf den Coach zu verzichten, wollten die Aarauer unbedingt vermeiden. Die Erfolgsaussichten des Rekurses dürften hingegen klein sein.

Im neuen FCA-Talk diskutieren die AZ-Reporter die Sperre gegen Trainer Keller: