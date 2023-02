Challenge League Per sofort: Geschäftsführer Roland Baumgartner und der FC Aarau gehen getrennte Wege Roland Baumgartner verlässt den FC Aarau per sofort. Das teilt der Verein am Dienstagmittag mit.

Roland Baumgartner (rechts) übernahm 2020 die Aufgaben vom alten Geschäftsführer Robert Kamer. PD

Die FC Aarau AG und ihr Geschäftsführer Roland Baumgartner lösen ihr Vertragsverhältnis per sofort auf, wie der Verein am Dienstagmittag in einer Mitteilung schreibt.

Bis auf Weiteres werde die operative Führung des FC Aarau von Verwaltungsratspräsident Philipp Bonorand und Sportchef Sandro Burki übernommen, heisst es weiter. Sie werden in der Geschäftsleitung unterstützt durch Frédéric Page, Leiter Nachwuchs, und Luca Affolter, Leiter Verkauf und Marketing beim FCA.

Bei der Nachfolgeregelung sollen in den kommenden Wochen und Monaten Lösungen eruiert werden, teilt Bonorand auf Nachfrage mit.

Über die Hintergründe der Vertragsauflösung nennt Bonorand keine Details.

Baumgartner war seit Januar 2020 als Geschäftsführer bei der FC Aarau AG tätig. Vor dieser Saison übernahm ein Team unter der Leitung Baumgartners auch das Catering an Heimspielen im Stadion Brügglifeld. Weil dieses Mandat losgelöst von der Funktion als Geschäftsführer ist, läuft der Pachtvertrag weiter, wie Bonorand sagt. Baumgartner wird das Catering also fortführen.