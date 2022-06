Challenge League FCA-Kader: Wer bleibt, wer geht? So sieht die Zukunft der wichtigsten Spieler aus Donat Rrudhani und Randy Schneider sind weg. Weitere Abgänge (Kevin Spadanuda, Raoul Giger?) sind möglich. Andere Teamstützen wiederum (Imran Bunjaku) sind kurz davor, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Hier lesen Sie, wie es um die Vertragssituation der wichtigsten Spieler des letztjährigen FCA-Kaders steht.

Enttäuschte FCA-Spieler nach dem verpassten Aufstieg: Wer verlässt den Klub, wer bleibt dem FCA trotzdem erhalten? (Aarau, 21.05.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Hat noch einen Vertrag bis 2023. Wenn nicht aufgrund eines Torhüter-Wechsels in der Super League ein grosser Domino-Effekt einsetzt, welcher ihn eine Liga höher plötzlich zum Thema macht, steht er auch nächste Saison im Tor des FCA.

Sein Vertrag lief zum Ende der letzten Saison aus. Er wechselt zum Liga-Konkurrenten Wil, bei dem er sich mehr Einsatzzeit erhofft.

Raoul Giger könnte seine Karriere fern vom Brügglifeld (Lausanne?) fortsetzen (Schaffhausen, 14.05.2022) Daniela Frutiger / freshfocus

Aufgrund einer Option, welche an eine gewisse Anzahl Einsätze geknüpft ist, verlängerte sich sein Vertrag um eine Saison bis 2023. Sein Verbleib ist dennoch höchst ungewiss, da er ein Angebot des finanzstarken Absteigers Lausanne-Sport vorliegen hat.

Sein Vertrag lief zum Ende der letzten Saison aus. Wegen einer Knieverletzung verpasste er die gesamte Rückrunde. Trotzdem will der FCA nochmals auf ihn setzen. Eine Vertragsverlängerung ist von beiden Seiten her nur noch Formsache.

Sein Vertrag läuft noch eine Saison. Er wäre nicht abgeneigt, sich in einer besseren Liga zu versuchen. Fraglich aber, ob ein Angebot kommt, das sowohl den Spieler als auch den Verein zufriedenstellt.

Aleksandar Cvetkovics Leihvertrag ist ausgelaufen, doch Aarau hätte Interesse an einer Verpflichtung. Findet man sich finanziell? (Aarau, 21.05.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Spielte in der Rückrunde als Leihspieler der Grasshoppers beim FCA. Bei den Zürchern ist sein Vertrag nun ausgelaufen. In Aarau waren sie mit ihm sehr zufrieden. Cvetkovic ist sich aber deutlich besser dotierte Verträge gewohnt, als sie der FCA anbieten kann. Zu einer weiteren Zusammenarbeit kommt es nur, wenn man sich finanziell findet.

Ein wichtiger Spieler im Zentrum: Imran Bunjaku dürfte beim FC Aarau bleiben (Aarau, 03.10.2021) Marc Schumacher / freshfocus

Bei ihm ist es wie bei Aleksandar Cvetkovic: Er spielte leihweise bei Aarau. Auch er hat bei den Grasshoppers nun keinen Vertrag mehr. Ihn definitiv zu übernehmen hat für den FCA Priorität – und für den Spieler? Tendenziell sieht es Bunjaku ebenso. Ein Verbleib in Aarau ist wahrscheinlich.

Weilte zwischen Saisonende und Trainingsauftakt beim Nationalteam von Liberia und bestritt ein Spiel in der Qualifikation für den Afrika-Cup. Er hat beim FC Aarau einen noch einen Vertrag bis 2024.

Donat Rrudhani (links) und Randy Schneider (hinten) verlassen Aarau, Liridon Balaj (Mitte) hat keinen Vertrag mehr. Seine Zukunft ist offen (Neuenburg, 29.04.2022) Urs Lindt / freshfocus

Wechselt in die Super League. Die starke Rückrunde brachte ihm einen Vertrag beim St. Gallen ein.

Er schaffte nach einer überragenden Saison den Sprung in die Super League ebenfalls und unterschrieb bei den Young Boys - wie Schneider trotz laufendem Vertrag in Aarau.

Kein Aarauer traf in der Challenge League letzte Saison häufiger: Kevin Spadanuda hat sich dank seinen 18 Toren offenbar sogar im Ausland interessant gemacht (Aarau, 09.05.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Sein Vertrag läuft zwar noch ein Jahr. Doch auch er hat sich für eine bessere Liga empfohlen. Kontakte soll es auch zu ausländischen Klubs geben.

Als Leihspieler verpasste er den Schlussspurt wegen einer Verletzung. In der neuen Saison soll Shkelqim Vladi im Sturmzentrum agieren (Lausanne, 05.02.2022) Urs Lindt / freshfocus

Sein Leihvertrag lief zum Saisonende aus. Der FCA hat ihn im Zuge des Abgangs von Donat Rrudhani zu den Young Boys von den Bernern definitiv übernommen und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.

Für den FCA war er ein dankbarer Joker, weil er in der Offensive als linker Flügel oder als falscher Neuner eingesetzt werden konnte. Deshalb möchte der Klub den ausgelaufenen Vertrag verlängern. Doch mit einem Stammplatz kann Balaj auch in Zukunft nicht rechnen. Es ist fraglich, ob er sich weiterhin mit der Joker-Rolle abfinden will.

Seine Produktion war 2021/22 nicht ganz zufriedenstellend (10 Tore, 2 Assists). Hat aber noch einen Vertrag für eine Saison und bleibt Captain der Mannschaft.