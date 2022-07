Challenge League FC Aarau: Mit Grillade und Gelassenheit in den Schlussspurt der Saisonvorbereitung Zwei Tage nach dem Sieg beim Blitzturnier in Baden gegen die Kantonsrivalen Wettingen, Wohlen und Baden steigt der FC Aarau in den zweiten und letzten Teil der Vorbereitung auf die neue Saison. Gestartet wird am Montagabend auf dem Brügglifeld mit dem «Meet & Grill» des Gönnervereins «2010er».

Reden sie über weitere Neuverpflichtungen? FCA-Sportchef Sandro Burki (links) im Gespräch mit Trainer Stephan Keller (Baden/02.07.2022) Foto: Alexander Wagner

Rund anderthalb Wochen vor dem Saisonstart ist es ruhig rund um das Brügglifeld. Die Vorbereitung ist auf Kurs, die Mannschaft steht im Grossen und Ganzen. Am Montagabend trifft sich das Team samt Trainerstaff und sportlicher Führung im Stadion zum traditionellen Saison-Auftaktevent «Meet & Grill» des Gönnervereins «2010er».

Der Anlass hinter der Haupttribüne ist öffentlich, die Tore des Brügglifelds öffnen um 17.30 Uhr. Für Nicht-Mitglieder kostet der Eintritt Fr. 20.10 (für Mitglieder und Kinder gratis). Bei einem Podiumsgespräch wird Trainer Stephan Keller Einblick geben in die Vorbereitung, ausserdem werden die neuen Spieler Valon Fazliu, Nikola Gjorgjev, Nuno da Silva und Ivo Candé vorgestellt.

Wie viele weitere neue Spieler bis zum Saisonstart gegen Vaduz am 15. Juli (oder bis zum Ende der Transferperiode am 31. August) noch zum FC Aarau stossen werden, ist offen. Sportchef Sandro Burki sagte vor wenigen Tagen: «Die Mannschaft funktioniert im Prinzip, so wie sie ist.»

Doch auch Burki weiss, dass das Kader zumindest numerisch noch nicht komplett ist. «Wir suchen noch je einen Mann für die Defensive und die Offensive, wollen uns in der Breite ergänzen», erklärte er. Ausserdem ist der FC Aarau noch auf der Suche nach einem Ersatztorhüter. «Im Moment ist es an der Transferfront ruhig», so Burki

Am Samstag letzter Test gegen Altach

Die Serie von Testspielen wird Aarau diese Woche abschliessen. Am Freitag steht ein Spiel beim Erstligisten FC Schötz an. Wo der FCA kurz vor dem ersten Meisterschaftsspiel steht, darüber wird dann vor allem der Test vom Samstag in Altach Anhaltspunkte liefern. Dort trifft Aarau um 17.00 Uhr auf den österreichischen Bundesligisten Altach, der sich dank einer starken zweiten Saisonhälfte auf den letzten Drücker den Klassenerhalt gesichert hat. Trainiert wird Altach neuerdings vom deutschen Rekord-Torschützen Miroslav Klose. Dieser hat zum Saisonende den Schweizer Ludovic Magnin ersetzt.