Challenge League Druck in jeder Hinsicht: Der FC Aarau steht vor einem schweren Auswärtsspiel in Wil Heute Abend startet der FC Aarau in das letzte Saisonviertel der Meisterschaft. Auswärts in Wil (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) sind die Aarauer nach zuletzt drei Niederlagen auf einen Sieg angewiesen. Der Druck ist beträchtlich – der FCA kann die Konkurrenz aber auch unter Zugzwang bringen.

Beim letzten Aufeinandertreffen im Stadion Bergholz trug sich FCA-Topskorer Kevin Spadanuda in die Torschützenliste ein. Letztlich reichte es nur zu einem Remis. Marc Schumacher/Freshfocus

Es ist eine paradoxe Situation, in der sich der FC Aarau befindet. Er steht unter Druck – und kann selbst Druck aufsetzen. Das kommt so: Nach drei Niederlagen in Folge benötigt der Leader der Challenge League (47 Punkte) heute Abend in Wil dringend einen Sieg, um wieder in die Spur zu finden.

Nehmen die Aarauer drei Punkte mit, würden sie wiederum den zweitklassierten FC Winterthur (46 Punkte) unter Zugzwang bringen, der einen Tag später Stade Lausanne-Ouchy empfängt.

Zuletzt schien der Druck die Mannschaft zu hemmen

Mit dem Druck aber ist es so eine Sache. Zuletzt schien dieser die Mannschaft zu hemmen. Nicht anders ist es zu erklären, dass der FC Aarau zuletzt gegen ein körperlich zwar robustes, aber limitiertes Yverdon kaum Torgefahr generierte. Wo gegen Schaffhausen (3:4) und Winterthur (2:4) trotz ausbleibendem Ertrag noch vieles stimmte, war die Leistung beim 0:2 gegen die Westschweizer schlicht ungenügend. Sind die Spieler nach den jüngsten Rückschlägen mental blockiert? Darauf wird es im Stadion Bergholz heute Freitag eine erste Antwort geben.

Die Heimstätte des FC Wil wird für die Aarauer wohl für immer unliebsam mit dem 20. April 2021 verbunden bleiben. Vor bald einem Jahr erlitt das FCA-System auf dem dortigen Kunstrasen einen Totalausfall, der sich in einer 0:7-Niederlage manifestierte. Auch Stephan Keller verkennt die historische Wirkung jenes Abends nicht. Rückschlüsse auf den neuerlichen Vergleich lässt Aaraus Trainer aber nicht zu. Eher erinnert Keller an das Gastspiel im vergangenen November, als der FCA 2:2 spielte («da hatten wir mehr verdient») oder den 2:1-Sieg im Heimspiel vor fünf Wochen, «wo die Wiler mehr verdient hatten», wie Keller sagt.

Vor wenigen Wochen jubelten die Aarauer im Brügglifeld über einen knappen 2:1-Sieg gegen die Wiler. Claudio Thoma/Freshfocus

Leicht zu bezwingen ist dieser FC Wil also nicht. Den Ostschweizern fehlt ebenjenes, was die Aarauer beschäftigt: der Druck. Seit der feststehenden Relegation des SC Kriens ist das Team ohne jedwede Abstiegssorgen. Ob dies beflügelnd wirkt oder den Wilern stattdessen der letzte Siegeswille abhandenkommt, wird sich weisen.

Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Sie können die Partie wie gewohnt online in unserem AZ-Liveticker verfolgen.