Challenge League Die Analyse zum Heimsieg gegen Ouchy: Darum entschuldigt sich FCA-Trainer Keller bei den Fans Sieben Tore, 5:2-Sieg ihrer Mannschaft: Das Kommen für die knapp 3000 Fans ans Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy hat sich gelohnt. Die Schlüsselmomente des Spiels und was neben dem sportlichen Spektakel zu reden gab.

Ein Bier in der linken Hand, eines in der rechten, betritt der Fan die Tribüne – und bleibt stehen, als wolle er den anderen rundherum demonstrieren: Seht her, ich habe bei der Kleiderwahl alles richtig gemacht! Wer am Samstagabend im Brügglifeld das FCA-Trikot mit der Nummer 7 trägt, hatte tatsächlich den richtigen Riecher. Was war das für ein Wahnsinnsauftritt von Kevin Spadanuda! Drei Tore, zwei Assists – an allen fünf Treffern beim ersten Heimsieg des FC Aarau überhaupt gegen Stade Lausanne-Ouchy ist der Schinznacher beteiligt.

Spadanuda in aller Munde und in überragender Frühform: In den bisher fünf Saisonspielen (inkl. Cup) hat er sieben Mal getroffen und zwei Treffer vorbereitet. Doch wie es der Begriff «Mannschaftssportart» voraussagt: Gewonnen - und verloren - wird im Kollektiv. Besonders in der ersten Halbzeit macht das Heimteam fast alles richtig, gegen ein Stade Lausanne-Ouchy, das zwar seine Klasse andeutet, sie gegen entfesselte Aarauer aber erst in der Schlussphase phasenweise entfalten kann.

Von Beginn an ist Aarau optisch überlegen dank viel Ballbesitz und permanenter Störarbeit beim gegnerischen Spielaufbau. Trotzdem dauert es 24 Minuten bis zur ersten Grosschance, die Shkelzen Gashi sogleich verwertet. Apropos Effizienz: In der vergangenen Saison war sie noch ein grosser Schwachpunkt, gegen Ouchy sind die Aarauer eiskalt im Torabschluss. Von den ersten sechs Schüssen auf Ouchy-Goalie Hammel sind fünf drin, ehe zwei Mal der eingewechselte Liridon Balaj beim Versuch, das Skore zu erhöhen, scheitert.

Liridon Balaj (links) vergab in der Schlussphase zwei Chancen auf einen noch höheren Sieg.

Wie beim 2:4 gegen Xamax nach 2:0-Pausenführung kassiert Aarau auch gegen Ouchy ein frühes Tor nach dem Seitenwechsel. Doch statt einzubrechen, reagieren sie im Gegenzug mit dem 4:1 durch Spadanuda. Nach dem Gegentor zum 2:5 durch Abdallah verliert der FCA zwar die optische Dominanz und muss gegen nie aufgebende Gäste in einigen Szenen unterdurch – am Verdikt ändert sich jedoch nichts mehr.

24. Minute: Jäckle passt auf Njie, ehe der Liberianer mit einer Tempoverschärfung dem Mittelfeld-Gedränge entkommt und mit einem öffnenden Pass Spadanuda lanciert. Dessen Schuss wird abgefälscht und kullert Richtung Torlinie – und obwohl es nicht mehr nötig wäre, grätscht Gashi in den Ball und sichert sich so sein erstes Saisontor.

35. Minute: Gefühlvoll hebt Rrudhani den Ball über die gegnerische Abwehr, wo Spadanuda angerauscht kommt und volley via Lattenunterkante trifft. Traumtor!

46. Minute: Es läuft die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da taucht plötzlich Rechtsverteidiger Raoul Giger am linken Flügel auf. Sein kluger Rückpass auf den Penaltypunkt findet Spadanuda, der mit links ins rechte Eck vollendet.

51. Minute: Ouchy-Stürmer Labeau trifft nach einem Corner per Kopf zum 1:3.

51. Minute: Mit dem ersten Angriff nach dem Wiederanpfiff fällt das 4:1 für Aarau: Rrudhani flankt an den hinteren Pfosten, wieder steht Spadanuda goldrichtig und köpfelt den Ball ins Tor.

Raoul Giger bereitete das 3:0 vor und zeigte auch sonst ein starkes Spiel.

57. Minute: Teil fünf der Spadanuda-Show: Obwohl der Ball verloren scheint, holt er ihn sich mit grossem Einsatz im Strafraum zurück und wird von Asllani gefoult. Gashi läuft an und verwertet den Penalty sicher in die linke untere Ecke.

69. Minute: Ouchys Abdallah zieht aus über 30 Metern einfach mal ab und trifft haargenau in den Winkel. Das schönste Tor des Abends, letztlich aber nur für die Galerie.

Telegramm FC Aarau – FC Stade Lausanne Ouchy 5:2 (3:0) Brügglifeld. – 2936 Zuschauer. – SR: Staubli. – Tore: 24. Gashi (Spadanuda) 1:0. 35. Spadanuda (Rrudhani) 2:0. 46. Spadanuda (Giger) 3:0. 51. Labeau 3:1. 51. Spadanuda (Rrudhani) 4:1. 57. Gashi (Foulpenalty) 5:1. 70. Abdallah 5:2. Aarau: Enzler; Giger, Bergsma, Kronig (70. Hasani), Conus; Spadanuda, Jäckle, Njie, Rrudhani (58. Balaj); Almeida (70. Aratore); Gashi (86. Schwegler). Ouchy: Hammel; Kadima, Hajrulahu, Cueni; Asllani (60. Hadji), Laugeois (71. Trajano), Bamba, Qarri (80. Hadzi); Bayard (60. Abdallah), Chader (60. Ajdini); Labeau. Bemerkungen: Aarau ohne Qollaku (verletzt), Avdyli, Caserta, Senyurt und Thaler (alle nicht im Aufgebot). Ouchy ohne Abdullah, Da Silva, Dalvand, Hysenaj, Pos, Routis und Rüfli (alle verletzt). – 93. Pfostenschuss Labeau. – Verwarnungen: 17. Kronig (Handspiel), 33. Bamba, 47. Jäckle, 53. Rrudhani, 56. Asllani (alle Foulspiel), 55. Hajrulahu, 56. Laugeois (beide Reklamieren).

Da sind deren zwei zu nennen: In der 40. Minute, beim Stand von 2:0, wehrt FCA-Goalie Simon Enzler einen Schuss von Bayard mirakulös mit dem Fuss ab und verhindert so das 1:2 – kurz darauf erzielt Spadanuda das 3:0. Ebenso wichtig ist die Reaktion des Heimteams auf das 1:3 durch Labeau: Noch in der gleichen Spielminute trifft Spadanuda zum 4:1 und stellt den alten Vorsprung wieder her. Zwei Momente, in denen Aarau ein Aufkommen des Gegners aus dem Nichts verhindert hat. Waren das schon die Lehren aus dem Xamax-Spiel, in dem es umgekehrt lief?

Während der Ehrenrunde der Mannschaft nach dem Schlusspfiff kommt es zur Diskussion zwischen FCA-Trainer Stephan Keller und einem Anführer der Hardcore-Fans. Diese wollen am Tag ihrer Rückkehr ins Stadion (seit Corona-Beginn) ausführlich den Sieg mit der Mannschaft feiern. Keller indes ist gegenüber ausgelassenen Jubelarien nach jedem Sieg eher skeptisch – vor allem zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Nach anfänglichem Zögern feiern Fans und Mannschaft dann doch gemeinsam und Keller sagt: «Wir haben unsere Fans lange vermisst und am Tag ihrer Rückkehr 5:2 gewonnen. Das hätten wir besser lösen können und weil das einzig und allein in meiner Verantwortung liegt, biete ich den Fans meine Entschuldigung an.»

Das Resultat und die drei Punkte überragen alles und darum sagt Keller: «Ja, heute bin ich ein glücklicher Trainer.» Doch wer ihn kennt, der wird nicht von Kellers «Aber» überrascht. Nach Gashis Tor zum zwischenzeitlichen 5:1 verliert der FCA das Spielzepter phasenweise an den Gegner, was dem Trainer nicht gefallen hat: «Egal bei welchem Spielstand, ich will, dass wir unsere Prinzipien durchziehen. Wir sind physisch in der Lage, jeden Gegner bis zum Abpfiff zu dominieren.»

FCA-Trainer Stephan Keller gefiel, was er von seiner Mannschaft sah. Nach dem Spiel ortete er jedoch auch Verbesserungspotenzial - bei sich und bei den Spielern.

Was auffällt: Keller hält sich bei allen fünf FCA-Treffern beim Jubeln zurück – ganz anders als am zweiten Spieltag in Thun, wo Keller nach Almeidas Last-Minute-Siegtreffer auf den Platz stürmte und Teil der grossen Aarauer Jubeltraube war. Keller dazu: «Ich bin ein Trainer, der immer die Weiterentwicklung im Fokus hat. Manchmal vergesse ich dabei den Moment». Und fügt an: «So wie die Spieler habe auch ich Verbesserungspotenzial.»

Am Freitag empfängt der FC Aarau im Brügglifeld den FC Vaduz. Mit einem Heimsieg gegen den Super-League-Absteiger würde die Mannschaft ihre Aufstiegsambitionen ein weiteres Mal untermauern. Danach folgt die Länderspielpause, in der Aarau für drei Tage ins Hotel von Ex-Vizepräsident Roger Geissberger in Bellwald (Wallis) reist. Im Rahmen des Kurz-Trainingslagers findet am 2. September ein Testspiel gegen den FC Sion statt.