Challenge League Der nächste Abgang: FCA-Eigengewächs Raoul Giger zieht es zum Super-League-Absteiger Lausanne-Sport Aussenverteidiger Raoul Giger verlässt den FC Aarau und wechselt zum Liga-Konkurrenten und Super-League-Absteiger Lausanne-Sport. Der 24-Jährige ist nach Donat Rrudhani und Randy Schneider der dritte Stammspieler, den es trotz laufendem Vertrag vom Brügglifeld wegzieht.

Der Aargauer Raoul Giger verlässt den FCA nach 16 Jahren (Aarau, 19.03.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Raoul Gigers an sich auslaufender Vertrag mit dem FC Aarau hatte sich zum Ende der letzten Saison um ein Jahr verlängert. Der Verteidiger hatte die für die Verlängerung nötige Anzahl Spiele erreicht. Dennoch trennen sich nun die Wege zwischen Giger und dem FCA nach 15 Jahren. Der finanzstarke Super-League-Absteiger Lausanne-Sport unterbreitete Giger ein Angebot, mit dem der FC Aarau nicht hat mithalten können.

Damit verliert der FCA nach dem verpassten Aufstieg einen weiteren Stammspieler und aufgrund der Herkunft vor allem auch eine Integrationsfigur. Raoul Giger trat schon im Primarschulalter vom FC Gränichen kommende in die Nachwuchsabteilung des FC Aarau ein. Am 25. September 2016, noch nicht ganz 19 Jahre alt, debütierte er bei den Profis im Challenge-League-Spiel gegen den FC Zürich. Seither kamen 148 weitere Einsätze in der zweithöchsten Liga hinzu.

32 Spiele, 2548 Minuten

In der letzten Saison absolvierte Giger auf der rechten Abwehrseite 32 Spiele für das Team von Trainer Stephan Keller. Er stand in der Challenge League während 2548 Minuten im Einsatz. Auf mehr Spielzeit kamen von den Feldspielern bloss Leon Bergsma, Kevin Spadanuda und Donat Rrudhani.

Mehr noch: Giger war mit seinen fast sechs Dienstjahren bei den Profis so etwas wie das Aargauer Gewissen im Team. Nur Marco Thaler und Olivier Jäckle sind länger dabei - beide spielten in der letzten Saison aber aus unterschiedlichen Gründen zumindest in der Rückrunde bestenfalls noch eine Nebenrolle.

Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass es FCA-Sportchef Sandro Burki gelingt, den ausgelaufenen Vertrag mit Thaler zu verlängern. Der 27-jährige Innenverteidiger aus Wohlen verpasste die Rückrunde zwar wegen einer Knieverletzung, er soll aber eine neue Chance erhalten. Nach dem Abgang des Aargauers Giger, wäre die Vertragsverlängerung mit dem Aargauer Thaler ein wichtiges Zeichen von Seiten des FCA.