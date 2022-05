Challenge League Der FC Aarau vor dem Doppelspieltag: Spielt Conus, kehrt Gashi zurück? Ein schweres Programm erwartet den FCA an diesem Wochenende. Am Freitagabend führt die Reise nach Yverdon und bereits drei Tage später kommt Lausanne-Ouchy ins Brügglifeld (beide Spiele ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker). Mit welcher Aufstellung treten die Aarauer an?

Beim letzten Aufeinandertreffen mit Yverdon im März stand Shkelzen Gashi auf dem Platz. Und dieses Mal? Marc Schumacher/Freshfocus

Ein anstrengendes Wochenende steht dem FC Aarau bevor. Ein Doppelspieltag mit zwei Spielen in vier Tagen. Den Anfang macht das heutige Auswärtsspiel in Yverdon, bevor am Montagabend Stade-Lausanne Ouchy im heimischen Brügglifeld gastiert (beide Spiele ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker).

An Yverdon Sport, den heutigen Kontrahenten, haben die Aarauer keine positiven letzten Erinnerungen. Vor eineinhalb Monaten verlor der FCA 0:2 gegen die robusten Westschweizer. Die Mannschaft von Uli Forte ist in der Regel hervorragend eingestellt und spielt strukturierten, schnörkellosen Fussball. Der Vorstoss Yverdons in den Cup-Halbfinal (0:2 gegen St. Gallen) ist kein Zufall.

Offene Personalfragen vor dem Yverdon-Spiel

Wie geht Trainer Stephan Keller die schwierige Aufgabe an? Setzt er auf dieselben elf Spieler, die beim 3:0 gegen Xamax so überzeugt haben? Das hiesse, dass Stürmer Shkelzen Gashi zum zweiten Mal in Folge auf der Bank Platz nehmen würde. Und bedingt, dass sich Bastien Conus rechtzeitig von seiner Prellung erholt.

Der Linksverteidiger war am vergangenen Freitag nach einem Zweikampf liegen geblieben und musste mit einer Bahre vom Feld gebracht werden. Glücklicherweise für Conus stellte sich die Blessur nicht als schwere Knieverletzung heraus. Diese Woche trainierte der 25-Jährige schon wieder mit. Ein Startelfeinsatz hängt auch davon ab, ob er schmerzfrei Fussball spielen kann.

Die Szenen am vergangenen Freitag liessen Schlimmes befürchten. Doch Bastien Conus nimmt schon wieder am FCA-Training teil. Urs Lindt / freshfocus

Denkbar ist auch, dass einigen Spielern angesichts der Doppelbelastung eine Pause gegönnt wird. Sprich: dass sich die Aufstellungen gegen Yverdon und Lausanne-Ouchy unterscheiden werden. Doch im Saisonendspurt und im Ringen um einen Aufstiegsplatz kann es sich der FCA eigentlich nicht mehr erlauben, die Kräfte zu schonen. Vorderhand geht es darum, sich an diesem Wochenende eine gute Ausgangslage für die abschliessenden zwei Spieltage der Saison zu verschaffen.

In einer Woche treffen die Aarauer im Direktduell auf den FC Schaffhausen, derzeit Tabellenzweiter. Es ist ein womöglich vorentscheidendes Duell im Aufstiegsrennen, in welches der FCA am liebsten mit dem Punktemaximum gehen würde. Siege gegen Yverdon und Lausanne-Ouchy sind dafür vonnöten.