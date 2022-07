Challenge League Der FC Aarau verstärkt seine Offensive mit einem Leihspieler von YB – und vermeldet zwei Abgänge Beim FC Aarau kommt es zu einer Rochade in der Offensive: Von den Young Boys stösst der Offensivspieler Mischa Eberhard leihweise für eine Saison zum FCA. Dafür wird der Vertrag mit Marco Aratore aufgelöst und die Zusammenarbeit mit Liridon Balaj nicht verlängert.

Mischa Eberhard (rechts), hier noch im Training bei den Young Boys, kommt leihweise für ein Jahr zum FC Aarau (Aarau/14.06.2022) Claudio De Capitani / freshfocus

Mischa Eberhard kommt mit ähnlichem Werdegang aufs Brügglifeld wie im letzten Winter schon Mittelstürmer Shkelqim Vladi: Er wird von den Young Boys ausgeliehen, nachdem er zuletzt für den Ligakonkurrenten Yverdon gespielt hat. Bei den Waadtländern hat Eberhard in 33 Pflichtspielen 6 Tore erzielt. Der 20-jährige Solothurner komplettiert somit die Offensive mit Vladi, Captain Shkelzen Gashi, Mickaël Almeida sowie den ebenfalls neuverpflichteten Valon Fazliu, Nikola Gjorgjev und Nuno da Silva.

Numerisch übernimmt Eberhard im FCA-Kader den Platz von Marco Aratore, der das Brügglifeld nach knapp zwei Jahren in Richtung seiner Basler Heimat verlässt. Im Spätsommer 2020 war Aratore vom FC Ural aus Russland zum FCA gestossen. Nun wird der 31-jährige Offensivspieler in der nächsten Saison für die U21-Mannschaft des FC Basel in der Promotion League spielen. Dabei wird Aratore auch schon erste Erfahrungen im Trainerstab der Basler sammeln können.

Beim FC Aarau gehörte Aratore zuletzt nicht mehr zum Stamm. In der letzten Saison kam er bloss noch vier Mal von Beginn weg zum Einsatz. In der Rückrunde spielte er keine einzige Minute mehr, nachdem er wegen einer Hüftverletzung mehrere Wochen ausgefallen war.

Der Vertrag mit Liridon Balaj wird nicht verlängert. Andy Müller / freshfocus

Der 22-jährige Liridon Balaj verlässt den FC Aarau nach drei Jahren und 92 Pflichtspielen. In der letzten Saison war der vielseitig einsetzbare Stürmer aus dem Kosovo mit fünf Treffern der fünftbeste Skorer der Mannschaft von Stephan Keller. Der Verein hätte den Vertrag mit Balaj durchaus gerne verlängert, doch konnte er ihm in der Offensive weiterhin nur eine Joker-Rolle anbieten.