Challenge League Der FC Aarau gewinnt in Schaffhausen 2:0 und ist Leader der Challenge League Der FC Aarau ist für mindestens zwei Nächte Leader der Challenge League. Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Schaffhausen überholten die Aarauer das Spitzenquartett Lausanne-Sport, Wil, Bellinzona und Yverdon, das erst am Sonntag im Einsatz ist. Bastien Conus und Varol Tasar schossen die Tore.

Auf dem Weg zum dritten Auswärtssieg ging der FC Aarau zum vierten Mal in Folge schon in der ersten halben Stunde in Führung. Nach einem weiten Zuspiel von Offensivstratege Valon Fazliu und einem Fehler von Schaffhausens Bujar Lika erwischte FCA-Flügel Bastien Conus in der 23. Minute den gegnerischen Torhüter in der nahen Ecke. Für Conus war es im 53. Pflichtspiel für Aarau erst der zweite Treffer.

Die Führung zur Pause war verdient, weil Aarau mehr Spielanteile hatte und aktiver agierte als das Heimteam. Doch sie war auch etwas schmeichelhaft, weil die Schaffhauser in der ersten Hälfte das gefährlichere Team waren. Agustin Gonzalez schoss knapp daneben (15.), dann setzte Captain Serge Müller einen Kopfball nach einem Corner über das Tor (18.). Und kurz vor der Pause stand Lika nach einem Stellungsfehler von Nuno da Silva allein vor FCA-Keeper Simon Enzler, schoss diesen aber aus kurzer Distanz an.

Nach der Pause liessen die Aarauer solche Szenen kaum noch zu. Sie spielten kontrolliert und vorsichtig und hatten den Gegner weitgehend im Griff. Zu vielen gelungenen Offensivaktionen kam der FCA indes selber auch nicht mehr. Bis der eingewechselte Varol Tasar in der Nachspielzeit bei einem Konter und nach einem sehenswerten Alleingang das 2:0 erzielte.