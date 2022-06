Challenge League Der FC Aarau bleibt ambitioniert: Gemäss Sportchef Sandro Burki will man «unter die ersten drei» und damit mindestens in die Barrage Wenige Stunden vor dem ersten Training gab der FC Aarau am Donnerstagmittag die Ziele für die neue Challenge-League-Saison bekannt. «Wir sind und bleiben ambitioniert und wollen unter die ersten drei», so Sportchef Sandro Burki. Und er kündigte an: «Es kann noch zu Zu- und Abgängen kommen.»

Sandro Burki zeigt es an: Der FC Aarau will 2022/23 hoch hinaus (Aarau, 16.06.2022) Urs Lindt / freshfocus

Neue Saison, neue Bühne - aber die gleiche Zielsetzung: Im leicht umgestalteten VIP-Raum unter der Haupttribüne des Stadions Brügglifeld gaben die FCA-Protagonisten das Gleiche bekannt wie vor Jahresfrist. Sie streben den Aufstieg an, notfalls auch über die Barrage. «Das ist ein realistisches Ziel, denn wir sind sehr gut aufgestellt», sagte Sportchef Sandro Burki.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss der FCA in der nächsten Challenge-League-Saison unter die ersten drei kommen. Da die Super League im Hinblick auf die Spielzeit 2023/24 auf zwölf Teams aufgestockt wird, steigen die Mannschaften auf den Plätzen 1 und 2 direkt auf, der Dritte bestreitet die Barrage gegen den Letzten der Super League. Es wird also einfacher, nach oben zu kommen? Burki hob den Warnfinger und sagte:

«Es wird sogar schwieriger. Lausanne hat ganze andere Möglichkeiten als die anderen Teams und müsste Platz 1 einnehmen. Dahinter folgen 5-6 Klubs mit Ambitionen. Xamax beispielsweise hat viel vor. Sie haben sich schon in der Rückrunde quasi auf die neue Saison vorbereitet.»

Das Kader, mit dem der FC Aarau ab dem Saisonstart am 15. Juli (der Spielplan dürfte am Freitag bekannt werden) seine Ziele verfolgt, stand am Tag des Trainingsauftaktes noch nicht fest. Burki verwies auf eine Spielerliste, diese sei aber «eher eine Trainingsliste und weniger eine Kaderliste», wie er sagte. «Es kann noch Abgänge geben, aber natürlich auch Zuzüge. Wir sind vorbereitet.» Am Ende wolle man jede Rolle im Kader doppelt besetzt haben. «Nicht gut ist, wenn entscheidende Positionen offen sind. Dieses Problem haben wir jetzt nicht», so Burki.

Die durch die Abgänge von Donat Rrudhani und Randy Schneider entstandenen Lücken hat der FCA durch die Verpflichtung von Valon Fazliu vom FC Wil und Nuno da Silva von GC geschlossen. Trainer Stephan Keller ist zufrieden mit diesen Transfers. «Da hat unsere Transfer-Abteilung einen guten Job gemacht. Die Abgänge wurden kompensiert. Bei Fazliu erübrigen seine Statistiken jeden Kommentar. Auf seiner Position war er letzte Saison der Beste zusammen mit Randy.» Und zu Da Silva sagte Keller: «Er weiss, wie man aufsteigt. Er hat dies vor einem Jahr mit GC geschafft. Nuno wird bei uns die rechte Seite beackern.»

