Challenge League Der Captain bleibt an Bord: Der FC Aarau verlängert mit Olivier Jäckle Der FC Aarau sichert sich weiterhin die Dienste seines Mittelfeldantreibers Olivier Jäckle: Der auslaufende Vertrag des 30-Jährigen wird bis Sommer 2025 verlängert.

War in der abgelaufenen Saison stets ein gefragter Mann beim FC Aarau: Captain Olivier Jäckle. Freshfocus

Wie zu erwarten war, wird Olivier Jäckle dem Brügglifeld erhalten bleiben. Der FC Aarau hat den auslaufenden Vertrag mit dem Mittelfeldspieler um zwei Jahre verlängert.

Damit wird der 30-Jährige bis zum 30. Juni 2025 weiter Bestandteil des Aarauer Kaders sein, welchem er bereits seit über zehn Jahren angehört. Am 22. April 2012, bei einem 3:0-Sieg gegen Brühl St. Gallen, hatte Jäckle einst debütiert. Seither absolvierte er 336 Spiele im Trikot des FC Aarau. Er ist damit der dienstälteste Spieler im aktuellen Team. Und nun erhält Jäckle durch die Vertragsverlängerung die Chance, weitere Klublegenden einzuholen: Nur Mirko Pavlicevic (338 Spiele), Charly Herberth (340) und der ehemalige Mitspieler und jetzige Sportchef Sandro Burki (373) haben mehr Einsätze als Jäckle absolviert.

In der eben abgelaufenen Saison gehörte Jäckle - der in Abwesenheit von Gashi die Captainbinde trug - zu den beständigsten und einflussreichsten Aarauern auf dem Platz. Im Saisonzeugnis der Aargauer Zeitung war er mit der Note 5 neben Valon Fazliu der am besten bewertete Feldspieler des FCA. Dass sich der Verein angesichts der Leistungen Jäckles für eine Vertragsverlängerung entschieden hat, ist da nur folgerichtig.