Challenge League An den Spitzenplätzen dran: Der FC Aarau siegt in Bellinzona dank Fazlius Tor 1:0 und hat Wil und Lausanne-Sport im Blickfeld Der FC Aarau entscheidet ein zähes Spiel in Bellinzona mit 1:0 für sich. Valon Fazliu bringt die Aarauer in der ersten Halbzeit in Führung. Kurz vor Schluss vergibt der eingewechselte Shkelqim Vladi die Chance auf den zweiten Treffer: Er setzt einen Foulpenalty übers Tor. Durch den vierten Sieg in Folge rückt der FCA bis auf vier Punkte an den Barrageplatz heran.

Vierter Sieg in Folge: Aarauer Jubel nach dem Siegestor von Valon Fazliu (Zweiter von links) in Bellinzona. Urs Lindt / freshfocus

Die Vorlage vom Freitag war zu gut, um nicht davon zu profitieren. Nach der Heimniederlage von Wil gegen Lausanne-Ouchy und dem Remis von Lausanne-Sport gegen Schaffhausen hatte der FC Aarau die Möglichkeit, so nahe an das Spitzentrio heranzurücken wie seit Mitte Oktober nicht mehr. Nach dem 1:0-Sieg in Bellinzona liegt das Team von Boris Smiljanic nun tatsächlich nur noch vier Punkte vom Barrage-Platz entfernt. Und auch zu den direkten Aufstiegsplätzen sind es nur noch fünf Punkte.

Der Sieg im Stadio Comunale war hoch verdient und fiel mit 1:0 eher zu knapp aus. Doch gerade die Schlussphase erinnerte daran, dass in der Challenge League alles geschehen kann. Statt dank grossem Chancenplus den Sieg sorglos einzufahren, mussten die Aarauer in den letzten Minuten nämlich plötzlich noch zittern. Nachdem Shkelqim Vladi in der 85. Minute einen Foulpenalty über das Tor geschossen hatte, bekam Bellinzona erstmals an diesem verregneten Nachmittag Mut. Die Tessiner, vor einer Woche noch Sieger im Auswärtsspiel gegen Leader Yverdon, schlugen nun Flanke um Flanke in den Aarauer Strafraum. Zu einem wirklich gefährlichen Abschluss kam der Aufsteiger aber nicht. Er ging im vierten Spiel in dieser Saison gegen die Aarauer zum dritten Mal torlos aus.

Der FC Aarau muss sich nach einem weitgehend souveränen Auftritt einzig den Vorwurf gefallen lassen, dass er die Partie nicht schon viel früher entschieden hatte. Vorzeitig für klare Verhältnisse hätte er schon vor dem Siegestor von Valon Fazliu in der 41. Minute sorgen können. Denn noch bevor drei Minuten gespielt waren, hatten Varol Tasar mit einem Kopfball sowie vor allem Andrin Hunziker mit zwei Abschlüssen aus kurzer Distanz das Führungstor auf dem Fuss. Und auch Milot Avdyli kam einem frühen 1:0 nahe, als er kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde zunächst den gegnerischen Goalie gekonnt umdribbelte, seinen zu schwachen Abschluss aber auf der Linie von Bellinzonas Captain Gaetano Berardi weggeschlagen sah.

Dennoch: Die Aarauer gingen auf dem Weg zum vierten Sieg in Folge zum vierten Mal noch vor der Pause zumindest 1:0 in Führung. Tasar blockte einen Befreiungsschlag ab, dann gelangte der Ball über Hunziker zu Fazliu, der aus der Drehung sehenswert unter die Latte traf. Es war für den «Zehner» im Aarauer Spiel der vierte Treffer in den letzten vier Partien. Insgesamt steht Fazliu nun bei elf Saisontoren.

Valon Fazliu trifft aus der Drehung zum 1:0. Urs Lindt / freshfocus

Ganz so dominant wie vor der Pause waren die Aarauer in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Doch sie kontrollierten das Geschehen zu jeder Zeit, und weiterhin waren sie es, die zu Chancen kamen. So wie durch Tasar, der in der 66. Minute nach einem etwas zu ungenauen Zuspiel von Hunziker aus spitzem Winkel nur ins Aussennetz traf. Oder durch Fazliu, der nach einer Flanke von Vladi über das Tor schoss. Und natürlich durch Vladi selbst, der zunächst den Ball an die Latte hämmerte und kurz darauf den von Nuno da Silva herausgeholten Penalty aufreizend lässig trat – und über das Tor schoss.

Der Aarauer Topskorer fehlte in der Startformation, weil er wegen muskulärer Probleme unter der Woche das eine oder andere Training verpasst hatte. Und vielleicht hätte er deshalb – obwohl etatmässiger Penaltyschütze – diesen Strafstoss nicht treten sollen. Zu sehr erörtern müssen die Aarauer diesen Fehlschuss aber nicht. Denn sie haben zum vierten Mal in Folge gewonnen, (zu) knapp zwar, aber die drei Punkte bringen sie nun definitiv zurück ins Rennen um die Aufstiegsplätze. Zumal am kommenden Freitag im Heimspiel gegen das drittklassierte Wil der Anschluss mit einem Sieg punktemässig hergestellt werden kann.