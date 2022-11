Polizeiübung «Grossräte, Wichtigtuer!»: Wenn der ehemalige Medienchef für ein paar Stunden zum Geiselnehmer wird

Am Freitag hat die Kantonspolizei Aargau mit weiteren Partnern den Ernstfall geprobt. Insgesamt haben 250 Personen in Aarau an einer Sonderlagenübung teilgenommen. Diese hat auch skurrile Momente geboten.