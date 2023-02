Will der FC Aarau die kleine Hoffnung auf den Aufstieg nicht frühzeitig aufgeben, muss auswärts in Schaffhausen ein Sieg her. Gegen die Nordostschweizer haben die Aarauer die beiden ersten Vergleiche in dieser Saison gewonnen. Verfolgen Sie das Spiel ab 19.30 Uhr hier bei uns im AZ-Liveticker.