Jetzt live: Findet der kriselnde FC Aarau gegen Vaduz zurück in die Spur?

Drei Tage nach dem 0:2 in Thun bekommt der FC Aarau die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Im Heimspiel gegen den formstarken FC Vaduz, der aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte gewann, strebt er den ersten Sieg in der Meisterschaft seit dem 13. August an. Verfolgen Sie im Liveticker, ob die Trendwende gelingt.