Challenge League Aaraus Captain Olivier Jäckle erleidet beim Derby mehrere Knochenbrüche im Gesicht Der Sieg gegen den FC Baden hat eine Kehrseite für Aarau: Captain Olivier Jäckle hat sich mehrere Knochen gebrochen. Wie lange der Mittelfeldspieler ausfällt, ist noch offen.

Es läuft die 24. Minute am Freitagabend im Derby zwischen dem FC Aarau und dem FC Baden, als Olivier Jäckle und Alexandre Pasche am Mittelkreis hochsteigen. Jäckle gewinnt das Kopfballduell, bleibt aber benommen liegen. Weil die beiden Akteure mit den Köpfen zusammengerasselt sind.

Eine Minute später steht der Aarauer Captain aber wieder, hält sich allerdings nach der kurzen Pflege das Trikot und die Hände vor das Gesicht. Nachdem sich der Mittelfeldspieler ein paar Schlucke Wasser ins Gesicht gespritzt hat, geht es für ihn aber dennoch weiter.

In der 80. Minute wird Jäckle schliesslich durch Silvan Schwegler ersetzt. Dabei ist auf den TV-Bildern gut festzustellen, dass eine heftige Schwellung unterhalb des rechten Auges entstanden ist. «Woah, und auch Jäckle sieht da nicht mehr so aus wie vor dem Spiel», sagt Stefan Flückiger, Kommentator beim Sender «blue», der die Partie live überträgt.

Olivier Jäckle sieht bei der Auswechslung ziemlich mitgenommen aus. Screenshot: Blue

Wie sich am Sonntag herausstellt, hat Jäckle mehrere Knochenbrüche im Gesicht erlitten. Das berichtet das Newsportal «ArgoviaToday». Nach der Partie seien die Schmerzen grösser geworden, sagt Jäckle, und deshalb sei er in die Notaufnahme gefahren. Die Diagnose: mehrere Frakturen der Augenhöhle und des Kiefers. Auch CEO und Sportchef Sandro Burki bestätigt die Geschichte und die Diagnose gegenüber der AZ.

Weil Jäckle das Sprechen zunehmend schwerer gefallen und auch das Sehen wegen der Schwellung schwieriger geworden sei, habe er sich für die Schlussphase auswechseln lassen.

Immerhin: Die Brüche seien «schön», hiess es seitens der Ärzte, wie Jäckle am Sonntag gegenüber «ArgoviaToday» sagt. Es sei auch nichts verschoben. Nun wird für den Aarauer Captain eine spezielle Maske angefertigt. Diese dürfte dafür sorgen, dass der 30-Jährige schon bald wieder einsatzfähig sein könnte.

Am kommenden Freitag gastiert der FC Aarau beim vielleicht härtesten Konkurrenten, wenn es um den Aufstieg in die Super League geht: Sion. Die Walliser haben ihren Auftakt in die neue Saison ebenfalls siegreich gestaltet und beim FC Vaduz am Sonntag mit 2:0 gewonnen. Ob es dann bereits wieder für einen Jäckle-Einsatz reicht, ist noch offen. (cri)