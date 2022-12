Challenge League

In den 36 Partien der vergangenen Saison hat der FC Aarau 80 Gegentore kassiert – im Schnitt 2,2 pro Spiel. Liga-Minusrekord! In dieser Saison sind es nach 17 Spielen 29 Gegentore, womit Aarau aktuell zwar nicht mehr die Schiessbude der Liga ist (drei Teams sind schlechter); doch für eine Mannschaft, die in der Tabelle den Blick nach oben richtet, sind durchschnittlich 1,7 Gegentore pro Spiel zu viel. Die Erklärung, dass im Offensivsystem von Trainer Stephan Keller Gegentore einkalkuliert sind, taugt nur, solange der FC Aarau seine eigenen Torchancen effizient verwertet. Was zuletzt gegen Schaffhausen (1:2) misslang: Von zehn Schüssen auf das gegnerische Tor landete nur einer hinter der Linie. Immerhin: Aarau kam wieder zu Torchancen, nachdem eine Woche zuvor nicht nur das Resultat, sondern auch die Leistung enttäuschend war. Am Freitagabend auswärts gegen den SC Kriens (19 Uhr, im AZ-Liveticker) ist das Keller-Team auf drei Punkte angewiesen, um aus eigener Kraft den Anschluss an die vordersten Tabellenplätze zu wahren. (wen)