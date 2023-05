Challenge Für ein volles Brügglifeld: Der FC Aarau lanciert «Kombi-Ticket» für restliche Heimspiele Der FC Aarau will von der aufkommenden Euphorie im Aufstiegsrennen profitieren und präsentiert eine Ticketing-Aktion. Im Paket können Stehplatz-Tickets für die Heimspiele gegen Wil, Schaffhausen und Lausanne-Sport erworben werden. Zusätzlich gibt es einen Rabatt-Gutschein für das neue Trikot.

Im Brügglifeld herrscht wieder Euphorie – davon will der Verein nun im Aufstiegsrennen zehren. Marc Schumacher / freshfocus

Dem FC Aarau läuft es sportlich prächtig. Am Sonntag gewann die Mannschaft in Bellinzona zum vierten Mal in Folge und rückte in der Tabelle bis auf vier Punkte an den Barrageplatz heran. Der Aufstieg, der noch vor wenigen Wochen kein Thema mehr war, liegt nun wieder in Griffnähe.

Man könnte auch sagen: Gerade entsteht rund um den FCA wieder jene Euphorie, die lange verloren geglaubt schien. Die positive Stimmung will sich der Verein für den Rest der Saison zunutze machen und plant, den Zuschauerschnitt im Brügglifeld anzuheben. Er lanciert eine Ticketing-Aktion, die für die verbleibenden Heimspiele gegen Wil (am kommenden Freitag, 5. Mai), Schaffhausen (19. Mai) und Lausanne-Sport (27. Mai) gilt. Für alle drei Partien kann im Paket ein sogenanntes «Kombi-Ticket» erworben werden. Dieses kostet 59 Franken und beinhaltet neben der Berechtigung für einen Stehplatz einen Rabatt-Gutschein über 30 Prozent auf das kommende FCA-Trikot der Saison 2023/2024, das vom neuen Ausrüster Craft gestaltet wird.

Die Kombi-Tickets können per Mail (Kontaktdaten: Name, Adresse und E-Mail) an ticketing@fcaarau.ch bestellt werden. Die Aktion ist auf 1902 Tickets limitiert und läuft bis am Donnerstag, 4. Mai um 12 Uhr. (az)