Fuss ist wieder geschwollen

Gut so! Burki zahlte für den totalen Einsatz allerdings einen ziemlich hohen Preis. Der rechte Fuss war nach getaner Arbeit geschwollen. So stark geschwollen, dass er bis Anfang der nächsten Woche nicht mit der Mannschaft trainieren kann. Es ist äusserst fraglich, ob Burki am Sonntag im Auswärtsspiel gegen den FC Schaffhausen zum Aufgebot zählen wird. Der Dirigent des FC Aarau wird aller Voraussicht nach pausieren müssen und erst im Heimspiel gegen Wil in einer Woche wieder zur Startformation zählen. Mal schauen, ob der FC Aarau auch ohne seinen Chef gegen die Mannschaft der Stunde aus der Nordostschweiz bestehen kann. Mit einem Sieg würde man auf Kosten von Schaffhausen auf Rang vier vorrücken. Ein weiterer Dreier wäre zudem der Beweis, dass das 3:1 gegen die Überflieger aus Zürich keine Eintagsfliege war.