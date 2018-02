Nach dem überzeugenden 4:1-Heimsieg eine Woche zuvor waren die Hoffnungen auf einen Coup gegen Servette gross. Nach dem Schlusspfiff bleibt die Erkenntnis: Im Brügglifeld durchschnittliche Gegner wie Schaffhausen (2:1) und Chiasso (4:1) zu dominieren und zu besiegen, dazu ist der FCA in diesem Jahr wieder fähig: Doch auswärts sind die Spitzenteams Xamax (1:3) und Servette (0:4) eine Nummer zu gross.

Wie schon gegen Neuenburg machte der FCA auch in Genf bei weitem nicht alles falsch: In der ersten Halbzeit waren die Aarauer phasenweise sogar die bessere Mannschaft. Doch auf den letzten 30 Metern vor dem gegnerischen Tor, im Fussball nun mal die entscheidenden, fehlten einmal mehr die Durchschlagskraft, der Mut zum Risiko und vor allem Ideen.

Das erste Gegentor fiel bereits in der ersten Minute nach einem Corner der Genfer: Chagas traf im Nachsetzen herrlich per Fallrückzieher. Es war das fünfte FCA-Gegentor nach einer Standardsituation in Folge – reine Kopfsache! Das 0:2 durch Cespedes kassierte das Jurendic-Team direkt vor dem Pausenpfiff, einen blöderen Zeitpunkt gibt’s nicht.

Das Vorhaben, nach der Pause nochmals mit Vollgas den Anschlusstreffer, versandete aus oben erwähnten Gründen. Stattdessen trafen Willie (56.) und Imeri (74.) zum verdienten, aber zu hohen Sieg für Servette: Die Genfer verwerteten 4 von 6 Torchancen, während Aarau seine zwei grossen Möglichkeiten durch Thaler und Ciarrocchi ungenutzt liess.

Fazit nach diesem Spiel: Der FC Aarau gehört in der Challenge League nur zum Mittelmass. Um das für die nächste Saison zu ändern, braucht es sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einige namhafte Verstärkungen, die das Zeug dazu haben, Spiele im Alleingang zu entscheiden.

Gemäss Terminplan steht für die Aarauer als nächstes am kommenden Mittwoch das Nachtragsspiel in Rapperswil-Jona an: Doch dass am oberen Zürichsee-Ende angepfiffen wird, ist mehr als fraglich. Für den Mittwoch sind Minustemperaturen im zweistelligen Bereich angesagt, der Platz in Rapperswil wird wohl gefroren sein. Falls die Partie erwartungsgemäss erneut verschoben wird, ist der nächste Programmpunkt für den FCA das Derby gegen Wohlen am 4. März. Wetten, dass die Aarauer auf einen ernüchternden Auftritt auswärts einen erfolgreichen im heimischen Brügglifeld folgen lassen?

Das Telegramm aus Genf:

Servette FC – FC Aarau 4:0 (2:0)

Stade de Genève. – 1’378 Zuschauer. – SR: Klossner. – Tore: 7. Chagas 1:0. 45. Cespedes 2:0. 56. Willie 3:0. 74. Imeri 4:0.

Servette: Gonzalez; Sauthier, Mfuyi, Nathan, De Ceglie (84. Gazzetta); Fabry, Cespedes; Imeri, Wüthrich (75. Antunes), Willie; Chagas (75. Lang).

Aarau: Deana; Giger, Garat (59. Jäckle), Thaler, Nganga; Hammerich, Yapi (69. Gjorgjev), Perrier; Frontino; Ciarrocchi, Rossini (81. Lüscher-Boakye).

Bemerkungen: Servette ohne Alphonse, M. Stevanovic (beide gesperrt), Busset, Le Pogam und Sarr (alle verletzt). Aarau ohne Mehidic, Misic, Peralta, Peyretti, Tasar, Thrier (alle verletzt), Ammeter, Corradi und Randjelovic (alle nicht im Aufgebot). – Erstes Spiel von Nikola Gjorgjev im FCA-Trikot. – Verwarnungen: 35. Perrier, 50. Garat (beide Foulspiel), 70. Nathan (Unsportlichkeit), 72. Cespedes (Foulspiel).

