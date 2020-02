«Bronze ist in Ordnung» – Neuendorfs Faustballerinnen sichern sich erste Hallen-Medaille

Und plötzlich gerieten die Neuendörferinnen doch noch ins Wanken. Im Bronzespiel gegen Kreuzlingen hatten die Solothurnerinnen souverän begonnen. In den ersten beiden Sätzen spulten sie ihr Pensum konzentriert ab, begingen kaum unnötige Fehler und konnten so souverän vorlegen. 2:0 führten sie in den Sätzen. Doch dann kam der Bruch. Beim Stand von 5:5 im dritten Satz wollte plötzlich gar nichts mehr funktionieren. Sechs Punkte in Folge gingen aufs Konto von Kreuzlingen. Und damit war auch der dritte Satz weg. Doch es kam noch schlimmer. Im vierten Durchgang geriet das Team von Trainer Guido Schenker ebenfalls schnell wieder ins Hintertreffen. 2:7 lagen sie zurück. Schenker nahm sein Time Out. Und er schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn nach der kurzen Auszeit trat sein Team plötzlich wie verwandelt auf. «Wir haben in dieser Phase schlicht aufgehört, Faustball zu spielen. Wir waren nicht mehr präsent auf dem Feld und haben auf keiner Position mehr konsequent genug gespielt», so Schenker.

Vier Punkte in Serie zum Sieg Nach dem Time Out besannen sich die Neuendörferinnen aber wieder auf ihre Stärken. Sie arbeiteten gut in der Defensive und konnten die Angreiferinnen Andrea Gerber und Livia Galli mit präzisen Zuspielen bedienen. So war der Rückstand schnell aufgeholt. 7:7. Doch damit war die Gefahr für die Neuendörferinnen noch nicht gebannt. Beim Stand von 8:10 mussten sie zwei Satzbälle abwehren. Doch auch diese brenzlige Situation überstand das Team und sicherte sich mit vier Punkten in Serie den Satz- und damit den Matchgewinn. «Dass wir uns die Medaille – die erste überhaupt in der Halle – sichern konnten, ist super», freute sich Guido Schenker.