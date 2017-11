Wie gehen Sie mit Druck um?

Ich hatte damit nie Probleme. Ich bin eher locker eingestellt und setze mich nicht unter Druck. Dennoch habe ich an den Olympischen Spielen 2014 einiges gelernt. Damals stand ich am Startbalken und dachte: «Jetzt folgt also dieses Rennen.»

Dabei hätte in dieser Situation alles andere, nur nicht dieser Gedanke, in meinem Kopf auftauchen müssen. So konnte es nur in die Hosen gehen. Inzwischen arbeite ich mit einem Mentaltrainer zusammen, damit das nicht mehr passiert.

Bereiten Sie sich auf eine Olympia-Saison anders vor als üblich?

Vom Inhalt der Vorbereitung und punkto Bobfahren lief eigentlich alles so ab wie in früheren Jahren. Einzig beim Material haben wir zugelegt und den Trainingsumfang vergrössert.

Ich habe diesen Sommer voll auf die Karte Sport gesetzt, um athletisch alles rausholen zu können. Ich zählte nicht zu den stärksten Athleten am Start. Ich hoffe, dass wir in dieser Saison schneller starten werden.

Welche Erkenntnisse haben Sie aus der vergangenen Saison gewonnen?

Bei der Ausrüstung sind wir im Viererbob bei den Besten dabei, wahrscheinlich besitzen wir hier sogar das beste Material. Im Zweier liegt noch einiges drin, darum haben wir viel in eine neue Aerodynamik investiert.