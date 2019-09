Martin Slaninka hat sich im Training in dieser Woche einen Anriss der Bizeps-Sehne zugezogen. Der 30-jährige Slowake verpasst deshalb das Heimspiel seines HSC Suhr Aarau vom Sonntag, 22. September, gegen den BSV Bern.

Dass Slaninka nicht eingesetzt wird, ist gemäss Informationen des Klubs in erster Linie eine Vorsichtsmassnahme. Wie lange er ausfallen wird, steht derzeit noch nicht fest.

Mehr Verantwortung für Laube

Hingegen ist klar, dass durch den Ausfall Slaninkas der aufstrebende Lukas Laube mehr Arbeit zu verrichten haben dürfte. Der 19-Jährige, der in den bisherigen Partien der neuen Saison in der Defensive bereits zu viel Einsatzzeit gekommen ist, dürfte am Sonntag auch in der Offensive am Kreis mehr Verantwortung tragen.