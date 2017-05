Das tut weh! Sehr weh! Aarau-Trainer Marco Schällibaum kann am Sonntagnachmittag in Schaffhausen nicht auf Sandro Burki zählen. Burki leidet immer noch an den Nachwehen eines doppelten Bänderrisses im rechten Fuss, den er sich Anfang März im Cup-Viertelfinal gegen den FC Luzern (3:5) zugezogen hat.

Zwar biss Burki gegen den FCZ am vergangenen Donnerstag auf die Zähne und spielte trotz Schmerzen eine Stunde lang. Nach seiner Auswechslung konnte der 31-jährige Mittelfeldspieler kaum mehr laufen. An einen geregelten Trainingsbetrieb war am Freitag und Samstag nicht zu denken. «Ein Einsatz in Schaffhausen wäre unverantwortlich», sagt Burki. «Das Verletzungs-Risiko wäre zu gross. Ich hoffe allerdings, dass ich im Heimspiel gegen den FC Wil vom nächsten Samstag wieder mit dabei sein kann.»