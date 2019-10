3:2, 3:2, 4:3. Das sind die Ergebnisse der letzten drei Spiele mit Wohler Beteiligung. Satte zehn Tore boten die FCW-Akteure ihrem Anhang in diesen Spielen. Allerdings: es gab auch sieben Gegentore. Kritische Stimmen machten sich schon vor Wochen breit. Jeder Fussballfan sollte die Floskel «Die Offensive gewinnt Spiele. Die Defensive gewinnt Meisterschaften.» kennen.

«Yalla! Yalla! FC Wohle!» hallt es zuweilen durch das Stadion Niedermatten. Der sowohl im hebräischen wie auch im arabischen Sprachraum gebräuchliche Begriff, der auch im Kölner Karneval Verwendung findet, bedeutet so viel wie «Vorwärts!». Die Fans wollen damit ihr Team nach vorne peitschen. Das ist die Marschrichtung des FCW!

Erst nach der Pause wachten die Freiämter endlich auf und zeigten ansehnlichen Fussball. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff weckte Davide Giampa mit seinem Anschlusstreffer leichte Hoffnungen beim Wohler Anhang. Ribeiro machte diese mit seinem Treffer zum 4:1 jedoch bald wieder zunichte. Dabei hatte der FCW bis dahin die zweite Hälfte dominiert und auf weitere Tore gedrängt.

Diese kamen, aber leider zu spät. In der 78. Minute wurde Ronny Minkwitz im Strafraum der Gäste regelwidrig gestoppt. Zum fälligen Penalty trat der Gefoulte selbst an überwand Michael Kündig im Tor der Gäste.

Wohlen machte jetzt enormen Druck, ohne dabei jedoch weitere Grosschancen erspielen zu können. In der Nachspielzeit konnte Thomas Schiavano dann nochmal finalisieren. Sein Treffer zum 3:4 kam jedoch zu spät. Letztlich gewann Red Star die Partie verdient. Wohlen wird damit in der nächsten Saison nicht am Schweizer Cup teilnehmen.