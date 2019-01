Nach den Rücktritten von Sabine Spitz und Gunn-Rita Dahle bleibt von der «alten Garde» der Weltcupsiegerinnen und Weltmeisterinnen im Cross-Country-Mountainbike nur noch Irina Kalentyeva (41) übrig. Es gibt in den Top 100 der Weltrangliste zwar noch die um ein Jahr ältere Slowakin Janka Keseg Stevkova und die Brasilianerin Karen Fernandes, doch die fahren nicht regelmässig im Weltcup.

Aber es stellt sich natürlich die Frage: Wie lange willst Du denn noch fahren, Irina? Die Antwort der in Seengen wohnhaften Russin: «Ich schaue immer von Saison zu Saison. Und 2018 stand für mich nicht unter einem glücklichen Stern. Beim Weltcup-Auftakt im März in Südafrika habe ich mir Beschwerden mit Staub auf der Lunge eingefangen. Diese haben mich über vier Monate begleitet und behindert. Ich konnte im Training und in den Rennen nie die volle Leistung abrufen. So war für mich schon im August klar, dass ich auch die Saison 2019 fahren will. Glücklicherweise wurde ich dann an der WM Anfang September noch Zehnte, für mich war’s ein erlösender, guter zehnter Rang.»

Roger Märki, der Teamchef und Ehemann der Russin, sagt: «Für einen Athleten ist es äusserst schwierig, den richtigen Zeitpunkt für das Karriereende zu bestimmen. Diejenigen, die zu früh aufhören, beginnen meistens ein Comeback, bei dem sie etwas noch erreichen wollen, das dann gehörig misslingt. Diejenigen, die zu lange zuwarten, verlassen die Bühne oft frustriert, wenn nichts mehr geht und der angestrebte letzte Erfolg nicht mehr eintrifft. Den richtigen Zeitpunkt zu treffen, ist also mit nur einer kleinen Wahrscheinlichkeit möglich.»

Fünfmal bei Olympia

Man fragt sich nun natürlich, ob nicht auch noch die Olympischen Spiele 2020 in Tokio reizen. Immerhin war Irina Kalentyeva bei fünf Olympischen Spielen dabei (1996 in Atlanta als Ersatzathletin, 2004 in Athen, 2008 in Peking mit Bronze, 2012 London mit dem undankbaren vierten Rang und 2016 in Rio. «Die Olympischen Spiele sind für mich daher kein wichtiges Ziel mehr. Im Moment schaue ich nur bis zur Saison 2019.»

Erst vor einem Jahr zügelte die Russin aus Deutschland offiziell in die Schweiz zu ihrem Mann. Nicht nur deshalb war 2018 für Irina Kalentyeva ein spezielles Jahr. In ihrer Heimatstadt Ceboksary wurde sie im Sommer russische Meisterin. Drei bis viermal pro Jahr reist sie in der Regel nach Hause zu ihren Eltern. Die Mutter ist 82 Jahre alt, der Vater 74. Sie bewirtschaften noch immer einen kleinen Bauernhof zusammen mit Irinas Bruder und dessen Familie.

Längst hat Irina Kalentyeva mit dem Aufbau für die kommende Cross-Country-Saison begonnen. Einen Trainer hat sie seit Jahren nicht mehr. Sie gestaltet ihre Trainingsplanung selber. Neu wird das Möbel-Märki-Team wieder mit sechs Fahrerinnen und Fahrern an den Weltcuprennen starten.