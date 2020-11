Bewährte Umbrüche, strauchelnde Favoriten und ein überragendes Mutschellen: 6 Erkenntnisse aus dem Aargauer Amateurfussball

Der grösste Baustein des Erfolgs dürfte die Defensive sein, gerade mal 18 Treffer kassierte Mutschellen in der Herbstrunde – das ist Liga-Bestwert. Somit sind die Mutschellner zum ersten Mal nicht mehr Jäger, sondern die Gejagten. Dass sie mit dem Druck ganz gut umgehen können, haben sie in den letzten Runden vor der Pause eindrucksvoll bewiesen.

Mit 13 neuen Spieler im Kader steht der SC Zofingen derzeit auf dem 3. Platz in der 2. Liga inter und musste dabei gerade mal 8 Treffer in 10 Partien hinnehmen. Dennoch stellt Trainer Birrer klar: Nicht die Abschlussplatzierung liegt bei Zofingen in dieser Saison im Zentrum, sondern die Entwicklung der jungen Spieler.

Dass die Saison 20/21 der 2. Liga AFV unter den coronabedingten Umständen speziell werden könnte, war anzunehmen. Mit neu 15 Mannschaften sowie einigen Kadermutationen wurde zudem vermutet, dass die Liga sportlich so ambitioniert wie noch nie zuvor werden könnte. Dass jedoch zur Winterpause ausgerechnet die beiden Aufstiegskandidaten FC Rothrist und FC Lenzburg im Tabellenkeller stecken, hatte so niemand auf der Rechnung.

6. Philosophiewechsel wird zur Herausforderung

Gefühlt war NK Pajde in den letzten fünf Jahren Dauergast in den Top 4 der 2. Liga inter. In dieser Saison ist der Klub aus Möhlin davon jedoch weit entfernt. Sieben Niederlagen und ein Unentschieden: Der Philosophiewechsel im Sommer – Pajde möchte auf Spieler aus der Region setzen – scheint zur grossen Herausforderung zu werden. Will man den Ligaerhalt noch irgendwie realisieren, müssen in der Rückrunde dringend Punkte her. Der Rückstand auf den rettenden 10. Platz beträgt bereits 9 Punkte.