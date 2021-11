Bester Schweizer Sportler Nach überragender WM: Aargauer Noel Ott an den Sports Awards als MVP nominiert Kommt der beste Schweizer Sportler aus dem Kanton Aargau? Stimmen Sie jetzt ab für Beachsoccer-Spieler Noel Ott aus Bottenwil.

Noel Ott ist als MVP an den Sports Awards nominiert. Vyacheslav Yakovlev

Er gilt als «Lionel Messi des Sands» und wurde im Sommer an der WM in Russland mit dem Goldenen Ball als Bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Noel Ott aus Bottenwil gehört im Beachsoccer zu den Besten seines Fachs. Für seine überragenden Leistungen an der WM ist Noel Ott bei den Sports Awards als MVP nominiert.

Ott führte «Sandgenossen» zur WM-Bronzemedaille

Was war das für ein Sommermärchen, das die Schweizer Beachsoccer-Nati in Moskau geschrieben hat. Als Nachrücker gewannen sie Spiel um Spiel und holten sich schliesslich hochverdient die Bronzemedaille. Die Leistungen von Kapitän Noel Ott waren dabei besonders überragend und brachten ihm letztlich den «Golden Ball» ein, die Auszeichnung für den besten Spieler des Turniers.

Eine grosse Ehre für den Aargauer, wie er nach der WM gegenüber dieser Zeitung sagte:

«Ich wusste, dass ich ein super Turnier gespielt habe. Die Anerkennung durch die Experten, die den Preis vergeben, macht mich natürlich besonders stolz.»

Nun könnte neben dem «Golden Ball» bald eine weitere Trophäe zu Otts Sammlung hinzustossen: Der Sports Award als «Most Valuable Player» (MVP). Bis am 30. November kann online abgestimmt werden, wem die Trophäe an den Sports Awards am 12. Dezember überreicht wird.

Helfen Sie mit, damit die Trophäe in den Kanton Aargau wandert und stimmen Sie unter folgendem Link ab.