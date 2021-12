Best Talent Sport Nach erfolgreicher Juniorenzeit: Joel Roth aus Kölliken als bester Nachwuchssportler nominiert In seiner letzten U23-Saison hat Joel Roth erfolgreich seinen Europameistertitel verteidigt und wurde WM-Dritter. Dafür wurde er mit der Nomination zum Best Talent Sport von SRF 3 belohnt.

Joel Roth hatte diese Saison viele Gründe, um zu jubeln. Nun könnte mit der Auszeichnung zum Best Talent Sport ein weiterer dazukommen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Er ist ein Mann der klaren Worte. Vor der Saison hat der Mountainbiker Joel Roth gegenüber der AZ seine Saisonziele formuliert: Titelverteidigung seines Europameistertitels im Cross Country in der Kategorie U23, ein Podestplatz an der Junioren WM sowie eine Top-3-Platzierung im U23-Cross-Country-Weltcup.

Grossen Worten folgten grosse Taten

Und der Kölliker lieferte ab. Lediglich die Titelverteidigung als Schweizer Meister ist Roth misslungen. Ansonsten erfüllte er seine Ziele wie angekündigt: Europameister, WM-Dritter und Dritter im U23-Cross-Country-Weltcup. Zusätzlich war er der Ersatzfahrer für die Olympischen Spiele in Tokio.

«Ich glaube, ich funktioniere mit Druck besser. Der Druck hilft mir, dass ich den Fokus nicht verliere», sagte Roth im April. Wie recht er hatte. Für seine überragende Abschlusssaison in der Kategorie U23 ist Roth nun als «SRF 3 Best Talent Sport» nominiert.

Preis ist ein Publikums-Voting

Wer diesen Nachwuchspreis von der Schweizer Sporthilfe abstaubt, entscheidet weder eine Jury noch ein Punktesystem, sondern das Publikum vom 6. bis 10. Dezember 2021 via Onlinevoting. Der Sieger wird im Rahmen der «Sports Awards» am 12. Dezember bekanntgegeben.

Die Auszeichnung zum «Best Talent Sport» ist eine der wenigen Trophäen für Nachwuchssportler, die in Joel Roths Sammlung noch fehlt. Vielleicht schliesst sich diese Lücke zum Abschluss seiner Juniorenzeit doch noch, denn im kommenden Jahr wird Roth in der Elite an den Start gehen müssen.