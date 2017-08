Das für Yakin bedeutendste Spiel im Brügglifeld fand am 35. Spieltag der Saison 2013/14 statt: Nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand siegte Yakins FC Basel nach Toren von Serey Dié, Delgado und Stocker mit 3:1. Es war der Schritt über die Ziellinie in einem engen Meisterrennen mit den Grasshoppers.

Schaffhausen mit Yakin auf einer Erfolgswelle

Auf die - leider von Fan-Ausschreitungen überschatteten - Jubelarien im Brügglifeld und später an der Meisterfeier in Basel folgte zwei Tage später der Schock für Yakin: Entlassung nach zwei Meistertiteln in Folge, Vorstössen in die Europa-League-Halbfinals bzw. -Viertelfinals und zwei Siegen in der Champions League gegen Chelsea London.