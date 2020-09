Bergsma will in Aarau hoch hinaus: Wie der Holländer aus der berühmten Ajax-Akademie im Brügglifeld landete

Zwei Transfers in zwei Welten. Der Berührungspunkt ist die Freundschaft der zwei Spieler. Van de Beek und Bergsma haben 13 Jahre lang Seite an Seite die Jugendabteilung von Ajax Amsterdam durchlaufen. Ein Etikett, das Erwartungen schürt, aber keine Garantie ist für den Schritt in den Fussballhimmel.

Der 2. September 2020 ist der Tag, an dem Donny van de Beek für 45 Millionen Franken von Ajax Amsterdam zum Fussballgiganten Manchester United wechselt. Und es ist der Tag, an dem der vereinslose Leon Bergsma einen Zweijahresvertrag beim FC Aarau unterschreibt.

Bergsma beschliesst ein Jahr nach der Unterschrift, Alkmaar zu verlassen. «Anfangs war ich überzeugt, im Nachhinein war Alkmaar ein Fehler.» Doch weil das Transferfenster bereits zu ist, muss er bis im Winter warten: Schliesslich lässt er sich in die zweite holländische Liga zu Den Bosch ausleihen. Sechs Spiele dauert die Rückrunde, vier Mal steht Bergsma in der Startelf, ehe Corona den Fussball auch in Holland zum Erliegen bringt.

Dass es anders kam, lag einerseits an mir, meine Trainingsleistungen waren nicht gerade unwiderstehlich. Aber andererseits: Wie soll ich meine Qualitäten im Wettkampf demonstrieren, wenn man mir keine faire Chance gibt?» Gar absurd sei es mit dem zweiten Trainer in Alkmaar gewesen: Dieser habe sich im Sommer 2019 während der Vorbereitung intensiv mit ihm austauscht, um ihm dann vor dem ersten Saisonspiel zu eröffnen: «Leon, du bist sehr gut. Aber du bist unerfahren, darum spielt ein anderer.»

Beim Treffen mit Bergsma lernen wir einen ruhigen, anfangs etwas scheuen jungen Mann kennen. Doch wenn er spricht, bis auf weiteres will er das auf Englisch tun, dann mit klaren Worten und Gedanken. Zum Beispiel, wenn er die Gründe für die krasse Entzweiung der Wege von ihm und seines Freundes van de Beek zu erklärt: «Das damalige Profiteam von Ajax war ein Level zu hoch für mich. Also ging ich 2018 zu AZ Alkmaar, in der Hoffnung, über diesen Umweg den Sprung in eine Topliga zu schaffen.

Wir fahren mit Bergsma für das Fotoshooting auf den Alpenzeiger, ein Aussichtspunkt mit Blick auf Aarau und Umgebung. «Ganz schön hoch hier oben ...» Wir grinsen, er sagt: «Für uns Holländer ist das ein Berg!» Dann erzählt Bergsma von der Coronapause, und wie in diesen Monaten der Beschluss gereift sei, Holland zu verlassen. «Ein Jahr nach dem Weggang von Ajax war das Interesse noch gross, in diesem Sommer nach der Vertragsauflösung in Alkmaar meldete sich kaum ein Verein. In Holland bin ich abgestempelt als gescheitertes Talent.»

Er traue seiner neuen Mannschaft in der Saison einiges zu, verweist aber auf die dünne Personaldecke: «Ich zum Beispiel bin momentan der einzige gelernte und gesunde Innenverteidiger. Ein paar Neuzugänge würden uns sicherlich guttun: Es kann wegen des engen Spielplans mehr Verletzungen geben, wegen Corona könnte immer mal wieder ein Spieler in Quarantäne müssen, und die vielen jungen, teils noch minderjährigen Spieler brauchen die nötige Zeit.»

Ein 23-jähriger, bei Ajax Amsterdam ausgebildeter Spieler, der ablösefrei zu haben ist und auf den Neustart der Karriere brennt – der FC Aarau musste einfach zugreifen. Spieler dieses Prädikats wechseln normalerweise in die Super League oder in die 2. Bundesliga.

Dank Corona, das im unteren Segment die Preise drastisch purzeln lässt, kann sich der FC Aarau Leon Bergsma überhaupt leisten. Er sagt: «Der finanzielle Verlust hält sich in Grenzen, weil in der Schweiz die Steuern viel tiefer sind als in Holland.» Für ihn sei die Challenge League eine Durchgangsstation. Hält Bergsma, was er verspricht, wird der FC Aarau im nächsten Sommer mit ihm Geld verdienen. Spätestens in zwei Jahren will er in eine höhere Liga, am liebsten in die Super League. Denn: «Der Gedanke, länger in der Schweiz zu bleiben, gefällt mir. Im Januar kommt meine Freundin nach, und sie hat angekündigt, für mehr als ein Jahr zu packen.»

Auf der Fahrt zurück zum Brügglifeld will Bergsma wissen, wie wir die anderen Mannschaften in der Challenge League und die Chancen des FC Aarau einschätzen. Auf die Antwort, dass der FC Aarau in diesem Jahr eher nicht zu den Aufstiegsfavoriten gehöre, entgegnet er grinsend: «Abwarten!»