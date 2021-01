Bereits erstes Pflichtspiel im 2021 verschoben: FC Aarau reist einen Tag später nach Wil

Seit dem 13. Januar befindet sich die Mannschaft des FC Wil wegen drei positiver Coronafälle in Quarantäne. Die nicht infizierten Spieler dürfen am 19. Januar, die positiven am 21. Januar wieder trainieren. Die Intervention der Wiler beim Kanton St. Gallen, dass nur die erkrankten Spieler in Quarantäne müssen, blieb erfolglos.

Als Folge dessen haben die Ostschweizer bei der Swiss Football League um die Verschiebung des Heimspiels gegen den FC Aarau gebeten. Dieses war auf den Freitag 22. Januar angesetzt. Wegen der Verletzungsgefahr und damit Wil-Trainer Alex Frei seine Mannschaft vor dem Spiel mindestens drei Tage beisammen hat, hat die SFL dem Gesuch stattgegeben. Auch der FCA ist einverstanden, so dass die Partie in der IGP-Arena nun am Samstag 23. Januar 18.15 Uhr angepfiffen wird.