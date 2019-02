Dort durchlief er alle Nachwuchsstufen, ehe er 2008 für drei Jahre ans Berliner Sportinternat zu den Füchsen wechselte. Mit den Berlinern wurde er Deutscher A-Jugend-Meister und kam zu Einsätzen in der 2. Bundesliga. Strebel ist in seiner Karriere zwei Mal für die A-Nationalmannschaft und insgesamt 90 Mal für verschiedene Nachwuchsauswahlen des Landes aufgelaufen.

«Ich habe hier das Privileg, die Früchte unserer Nachwuchs-Arbeit hautnah erleben zu dürfen. Wir sind ein Team mit viel Potenzial, das wir momentan abzurufen vermögen und zukünftig gemeinsam noch weiter entwickeln werden. Das alles führt letztendlich dazu, dass wir so viel Freude haben, die es braucht, um erfolgreich zu sein.»

Martin Prachar beendet Karriere

Aussderm wird heute bekannt, dass neben dem vom Verletzungspech verfolgten Beau Kägi auch Routinier und Publikumsliebling Martin Prachar seine Karriere nach Ablauf dieser Saison beenden wird. Der 39-jährige und 2,04 Meter grosse Kreisläufer aus Tschechien gehört dem Kader des HSC seit der Saison 2015/16 an. In der vergangenen Saison war er in 30 Einsätzen für Suhr Aarau ohne Treffer geblieben, in der laufenden Saison hat er in 18 Einsätzen einen Treffer mittels Siebenmeter erzielt – und war dafür vom Publikum in der Aarauer Schachenhalle gefeiert worden.