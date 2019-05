Barrage oder nicht? Es sind nervenaufreibende Tage beim FC Aarau. Wie geht es Cheftrainer Patrick Rahmen? Ist der 50-Jährige auch innerlich so ruhig, wie er sich nach aussen gibt? Wir haben ihn am Tag nach dem 1:1 gegen Kriens getroffen. Rahmen hat sich einen Schnupfen geholt – «kein Problem, es ging mir in dieser Saison schon schlechter». Können Sie in der Freizeit den FC Aarau gedanklich zur Seite legen? Patrick Rahmen: Ich fühle mich momentan schon wie im Hamsterrad, nach einem Spiel geht der Fokus sofort auf das nächste. Aber mindestens ein halber Tag pro Woche gehört der Familie, zum Beispiel bummeln wir dann durch den Zolli. Wenn ein bisschen Zeit für mich selber übrig bleibt, gehe ich Tennis spielen. Aber das kommt sehr selten vor. Müssen Ihre Familie und Ihre Freunde zurzeit mehr auf Sie verzichten? Nicht mehr als sonst. Aber der Trainerjob bedingt, auf Dinge zu verzichten, die für andere Familien selbstverständlich sind. Etwa gemeinsame Ferien: Mitten in den Sommerferien startet die neue Saison. Wir versuchen, im Winter gemeinsam in die Ferien zu gehen. In dieser Saison hat nicht mal das geklappt. Das hat vor allem meine Frau sehr bedauert. Wie geht sie damit um, dass Familien- und Paarzeit zu kurz kommt? Ich bin ja schon lange Trainer, sie kennt die Situation. Aber jede Woche birgt Überraschungen, plötzlich muss ich spontan länger im Brügglifeld bleiben oder an einen Termin. Dann führen wir die gleichen Diskussionen wie andere Paare auch. Ich bin sehr froh, dass mir meine Frau zuhause den Rücken freihält und alles im Griff hat.

Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Nein. Aber mir ist bewusst, wie viel Verständnis und Rücksichtnahme es von meiner Frau, meiner Tochter, meiner Sohn und meinen Mitmenschen braucht, damit ich diesen Job ausüben kann. Wenn ich an Trainingstagen abends um 7 Uhr heimkomme, habe ich noch knappe zwei Stunden für die Kinder. In dieser Zeit lege ich dann auch das Handy weg und bin voll für sie da. Haben Sie ein Ritual, das Sie nach den aufwühlenden Spielen runterholt? Die Heimfahrt nach Dornach. In diesen 45 Minuten lasse ich die Spiele vor dem inneren Auge Revue passieren, zuhause lese ich den Spielbericht der «Aargauer Zeitung» und gehe dann ins Bett. Und wie gut oder schlecht schlafen Sie nach der Lektüre ein? Einschlafen fällt mir nie schwer. Oft kommt es vor, dass ich vor dem Fernseher einnicke. Sie treten in der jetzigen Erfolgsphase genauso abgeklärt auf wie in der Krise im Herbst. Wie sieht es in Ihrem Inneren aus? Ich freue mich extrem über Siege, aber innerlich, ich bin keiner, der nach dem Schlusspfiff Purzelbäume schlägt. Sie stehen seit Herbst unter Dauerdruck. Erst ging es darum, die Abstiegszone zu verlassen. In der Rückrunde hätte eine Niederlage mehr als jene in Vaduz den Barrage-Traum beerdigt. Nach unserem schlechten Start war ich oft als Feuerwehrmann gefragt. Mittlerweile verspüre ich eine grosse Freude, dass alle im Brügglifeld das Wohl der Mannschaft in den Vordergrund stellen. Den Druck machen wir uns selber, wir sind Sportler, jetzt wollen wir das Maximum. Aber ich denke nicht, dass wir kritisiert würden, wenn wir die Barrage verpassen sollten. Wenn man zusätzlich zu unserem Saisonstart bedenkt, welche finanziellen Möglichkeiten Servette und Lausanne haben. Wie haben Sie es geschafft, in dieser verrückten Saison stets kühlen Kopf zu bewahren? Ich habe vorhin in Basel, Hamburg, Biel und Luzern gearbeitet – überall gab es turbulente Phasen, mein Rucksack ist gut gefüllt. Dies verbunden mit der Reife eines 50-Jährigen hat geholfen. Hätte ein junger Trainer die FCA-Krise im Herbst nicht gemeistert? Ich denke, einem Jüngeren wäre es schwerer gefallen, ruhig zu bleiben. Das ist nichts als logisch, wenn man so eine Situation zuvor nie hatte. Sind Sie heute ein anderer Trainer als vor der Saison? Ich hoffe, ich bin ein besserer Trainer. Ich habe für mich die Bestätigung erhalten, in schwierigen Situation die richtigen Schlüsse zu ziehen und Massnahmen einzuleiten. Sind Sie auch ein anderer Mensch geworden? Früher wollte ich es immer allen recht machen. Das ist gerade für Fussballtrainer eine Illusion. Es gibt Regeln, die muss man einfordern und die sind nicht diskutabel. Andererseits erachte ich es als absolut notwendig, dass ich den Spielern ihre Rollen erkläre, vor allem denen natürlich, die nicht spielen. Authentizität ist das Schlüsselwort.