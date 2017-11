Den Vogel schiesst Kilian Pagliuca ab. In der 86. Minute kommt die einzige nominelle Sturmspitze des FC Wohlen aus sieben Metern unbedrängt zum Abschluss. Der Jubel über den späten, aber nicht unverdienten Ausgleich ist aufgelegt. Doch der fleissige Angreifer hämmert den Ball zum Entsetzen der Zuschauer und Mitspieler an den Pfosten. In dieser Situation wahrlich die Anspruchsvollste aller Optionen.

Pagliuca ist nicht der einzige Wohler Spieler, der sich im Verlauf der Partie vor dem geistigen Auge schon frohlocken sieht. Cvetkovic nach Freistoss von Schultz mit dem Kopf (6.), Romano nach Eckball Schultz mit dem Hinterkopf (7.), Bicvic mit einer feinen Direktabnahme (32.), Kuzmanovic aus aussichtsreicher Position (38.) oder Schultz mit einem Freistoss ins nahe Eck (81), sie alle sehen ihre hochkarätigen Chancen vom glänzend disponierten Torhüter Diego Yanz vereitelt.

Tadic intern gesperrt

Wohlen betreibt an diesem bitterkalten Abend einen grossen Aufwand, spielt mutig vorwärts, ist zumindest in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Doch Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis.

Einzig Kuzmanovic trifft (74.), ist mit drei Toren in den letzten fünf Partien Wohlens Goalgetter Nummer 1. Jener Spieler, dem diese Rolle im Kader der Freiämter eigentlich zugeteilt wäre, befindet sich gegen Rapperswil nicht einmal im Aufgebot.

Igor Tadic fehlt aus disziplinarischen Gründen. Was genau vorgefallen ist, darüber will FCW-Trainer Ranko Jakovljevic nicht sprechen: «Das ist intern, gehört sicher nicht in die Zeitung.» Nur eines verrät er: «Diese Massnahme galt nur für dieses eine Spiel».