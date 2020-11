Beherzter Auftritt: Zur Pause liegt der TV Endingen gegen St. Otmar St. Gallen mit 18:19 zurück

Beim heutigen Gegner des TV Endingen konnte einem ja Angst und Bange werden: Vor der Länderspielpause fegte der TSV St. Otmar St. Gallen den HSC Suhr Aarau aus der Schachenhalle in Aarau. Die Endinger liessen sich bei ihrem Auftritt in der St. Galler Kreuzbleiche davon aber zu Beginn wenig anmerken. Mit beherzten Angriffen und präzisen Abschlüssen gestalteten sie das Spiel in der Anfangsphase ausgeglichen. Zwei Mal gingen die Gäste in Führung: mit 2:1 und 3:2. Nach zehn gespielten Minuten hiess es 5:7 aus Sicht der Endinger.

Und die Aargauer gaben weiter Gas: Fünf Minuten später gingen sie abermals in Führung - erst mit 8:7, dann mit 9:8. In der Folge behielten die Endinger ihren Elan und schlossen ihre Angriffe weiterhin konsequent ab. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause führten sie mit 16:15. Danach schlichen sich aber zu viele Fehler ins Spiel ein, die St. Otmar für einmal auszunutzen wusste. So lag der TV Endingen zur Pause mit einem Tor hinten: 18:19.